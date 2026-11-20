Sërish, Karl-Heinz Rummenigge ka vënë në dukje pasigurinë për të ardhmen e Jamal Musialës te Bayern Munich, duke paralajmëruar se pjesa financiare e kontratës së tij mund të rishikohet nëse mesfushori nuk arrin ta rifitojë nivelin e mëparshëm.
Pas rezultatit 1-1 me Kolnin, ish-drejtori ekzekutiv i gjigantit bavarez e vuri fokusin te situata e 23-vjeçarit, i cili sapo është kthyer në fushë pas dëmtimit. Krahasuar me Uli Hoeness dhe Jan-Christian Dreesen, të cilët më herët kishin shfaqur shqetësim për gjendjen e lojtarit, ai u shpreh me tone edhe më të hapura.
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Duke folur për Sky, ai kujtoi se dihet që Musiala ka një problem shëndetësor dhe se kontrata e tij mbart vlera shumë të larta. Sipas tij, është krejtësisht normale dhe e përgjegjshme që një klub të shqyrtojë hapat që duhen ndërmarrë në këtë rast.
Te Bayern duket se ka dyshime serioze nëse Musiala mund të arrijë sërish nivelin që kishte para lëndimit. Krahas historikut të dëmtimeve, shqetësim mbetet edhe gjendja neurologjike, e cila sjell episode të shkurtra dhe kalimtare të humbjes së vetëdijes, por që sipas raportimeve mund të trajtohet.
Rummenigge shtoi se, fatkeqësisht, ajo që dihet sugjeron se futbollisti do ta ketë të vështirë të rikthehet në nivelin e shfaqur shpesh në këtë stadium.
Ai nënvizoi se klubi duhet të zhvillojë bisedime me lojtarin, familjen e tij dhe përfaqësuesit, pasi pagesat e tanishme mund të mos jenë më të qëndrueshme nëse Musiala nuk e rikthen formën optimale.
Sipas tij, bisedimet duhen zhvilluar me futbollistin, familjen dhe sidomos me agjencinë, sepse, me gjithë respektin, këto shifra nuk janë më të përballueshme.
Kur u pyet nëse Musiala mund të largohet nga Bayerni, Rummenigge u shfaq më i përmbajtur dhe deklaroi se një skenar i tillë nuk i duket i mundshëm në rrethanat e tanishme.
Ai shtoi se nuk e përfytyron dot që Jamal të dojë të largohet ose që një klub tjetër ta blejë në këto kushte. Sipas tij, Bayern është treguar shumë i kujdesshëm me të dhe të gjithë janë të interesuar për rikthimin e tij në formën më të mirë. Megjithatë, nëse kjo nuk ndodh, atëherë duhet të merret në konsideratë edhe ana financiare.