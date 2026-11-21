Ronald Araujo ka folur me entuziazëm për pritjen që i është bërë te Liverpooli, pasi në muajin gusht u transferua nga Barcelona në formë huazimi për një vit.
Mbrojtësi uruguaian ka treguar se bashkëlojtarët, stafi teknik dhe tifozët i kanë lehtësuar përshtatjen në mjedisin e ri, duke e ndihmuar që kalimi nga futbolli spanjoll te ai anglez të ishte sa më i thjeshtë.
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Në një intervistë për The Athletic, ai u shpreh se që nga momenti kur mbërriti, të gjithë e trajtuan si njeriun e tyre dhe se ndihet shumë mirënjohës për dashurinë që po i tregojnë.
Araujo ka veçuar edhe marrëdhëniet e ngushta me Alexis Mac Allister dhe Alisson, lojtarë me të cilët komunikon në spanjisht dhe me të cilët kalon kohë edhe jashtë seancave stërvitore.
Duke u ndalur te futbolli anglez, ai theksoi se Liga Premier është më e shpejtë dhe më e fortë fizikisht sesa La Liga. Sipas tij, në Angli çdo takim është i vështirë pavarësisht pozitës së kundërshtarit në tabelë, ndërsa duhet të vraposh për 90 minuta të plota, gjë që personalisht e ndihmon.
Këto deklarata tregojnë se aventura e tij e re në Angli po ecën mbarë dhe se integrimi në Liverpool u bë më i lehtë falë mbështetjes që mori brenda dhe jashtë klubit.