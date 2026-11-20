Arsene Wenger vazhdon të kërkojë mënyra për të reformuar rregullin e pozitës jashtë loje. Pas një përpjekjeje të parë që nuk solli efektet e dëshiruara dhe u ndërpre pas testimit në futbollin kanadez, ish-trajneri i Arsenalit ka dalë me një ide të re, e cila tani përqendrohet në një zonë specifike të trupit të lojtarëve.
Wenger, i cili mban postin e drejtuesit të departamentit të Zhvillimit Global të Futbollit në FIFA, ka kohë që punon për të rishikuar mënyrën se si gjykohet pozita jashtë loje. Qëllimi i tij kryesor është ta bëjë lojën më tërheqëse dhe të hapë më shumë hapësira për gola.
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Ideja e tij e mëparshme parashikonte që një lojtar të quhej në pozitë jashtë loje vetëm nëse i gjithë trupi i tij kalonte vijën e mbrojtësit të fundit. Me fjalë të tjera, mjaftonte që sulmuesi të kishte edhe një pjesë të trupit në linjë me mbrojtësin për të shmangur pozitën jashtë loje.
Ky rregull u vu në provë në një kompeticion zyrtar, pasi Kampionati Kanadez e zbatoi gjatë verës së vitit 2026, nën vëzhgimin e kujdesshëm të Bordit Ndërkombëtar të Shoqatave të Futbollit (IFAB).
Sidoqoftë, testimi u ndërpre në fund të tetorit dhe planet për ta shtrirë eksperimentin në liga të tjera u braktisën. Arsyeja qëndronte te fakti se rezultatet nuk i përmbushën pritshmëritë: në vend që të rritej intensiteti i lojës sulmuese, ekipet filluan të përshtateshin për të shfrytëzuar rregullin e ri në avantazhin e tyre.
Të dhënat e publikuara treguan se vendimet për pozitë jashtë loje ranë me 54 për qind, ndërsa në 112 ndeshjet e luajtura me këtë rregull u shënuan 13 gola që sipas rregullave standarde do të ishin anuluar.
Megjithatë, ndikimi te mënyra se si organizohej mbrojtja ishte i konsiderueshëm. Mbrojtësit filluan të qëndronin mesatarisht tre metra më pranë portës së tyre se më parë, gjë që e bëri më të vështirë lojën sulmuese dhe ndikoi edhe te goditjet standarde.
Pas dështimit të këtij testi, Wenger ka paraqitur një propozim të ri. Sipas gazetës amerikane The New York Times, francezi i ka dorëzuar IFAB-it një version të modifikuar të rregullit, i cili tani do ta përcaktonte pozitën jashtë loje duke u mbështetur vetëm në pjesën e sipërme të trupit.
Sipas kësaj ideje, nëse një sulmues ka këmbën ose gjurin përtej vijës së mbrojtësit të fundit, ai nuk do të gjykohej në pozitë jashtë loje. Nga ana tjetër, nëse ndonjë pjesë e sipërme e trupit — si koka, shpatullat, krahët apo zona të tjera — do të kalonte vijën e lejuar, atëherë do të jepej pozita jashtë loje.
Propozimi i ri tashmë pret vlerësimin nga IFAB, organi që vendos dhe modifikon rregullat e futbollit. Mbetet për t’u parë nëse kjo ide do të miratohet për t’u testuar në ndonjë kampionat dhe nëse do të ketë më shumë sukses se përpjekja e parë e Wenger.