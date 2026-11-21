Një mjet i ri i zhvilluar në Kinë, që bashkon inteligjencën artificiale me metodat e avancuara të testimeve të sigurisë kompjuterike, është kthyer në një nga shqetësimet kryesore për agjencitë amerikane të sigurisë. Platforma, e njohur si ARTEX, u krijua fillimisht për të testuar sistemet kompjuterike, por tani po shfrytëzohet nga grupe kriminale për të automatizuar sulmet kundër kompanive dhe institucioneve. FBI dhe Microsoft kanë dokumentuar përdorimin e saj në operacione që kanë prekur qindra organizata në mbarë botën, duke përfshirë një rast të lidhur me shërbimet e ConnectWise. Ekspertët paralajmërojnë se inteligjenca artificiale po transformon thellësisht mënyrën se si zhvillohen sulmet kibernetike, duke u dhënë mundësi edhe personave me njohuri teknike të kufizuara të përdorin mjete që dikur ishin të rezervuara për specialistët.
ARTEX funksionon si një sistem me agjentë autonomë të inteligjencës artificiale, të cilët janë të aftë të analizojnë infrastruktura digjitale, të zbulojnë dobësi dhe të kryejnë detyra komplekse pa pasur nevojë për ndërhyrje të vazhdueshme nga njeriu. Ajo që e bën këtë teknologji veçanërisht alarmante është se përdoruesit mund të japin udhëzime në gjuhë të thjeshtë, pa u detyruar të shkruajnë kod të ndërlikuar për çdo veprim.
Të lidhura
None found
“Imagjinoni t’i jepni Terminatorit një mision”
Christopher Walcutt, drejtues i sigurisë së informacionit në kompaninë DirectDefense, e krahason ARTEX me robotin e njohur nga filmat Terminator. “Imagjinoni t’i jepni Terminatorit një mision në gjuhë të zakonshme”, tha ai në një intervistë për New York Post. Sipas tij, sistemi mund të identifikojë objektivat, të studiojë mënyrat për t’iu afruar, të ekzekutojë detyrat dhe të ndryshojë strategjinë kur një metodë nuk jep rezultat. Kjo do të thotë që përdoruesi nuk duhet të kuptojë në detaje të gjitha proceset teknike që ndodhin prapa skenave. Krahasimi me Terminatorin është simbolik, por ilustron kalimin nga mjetet tradicionale të automatizimit drejt sistemeve që marrin vendime të ndërmjetme dhe përshtatin veprimet e tyre. ARTEX nuk është një robot fizik dhe nuk mund të depërtojë automatikisht në çdo kompjuter, por aftësia e tij për të koordinuar operacione digjitale paraqet rreziqe të mëdha kur përdoret me qëllime kriminale.
Çfarë është ARTEX dhe si funksionon?
ARTEX është një platformë për testimin e penetrimit në sisteme kompjuterike, një proces që në industrinë e sigurisë njihet si penetration testing. Ky lloj testimi përdoret nga specialistët për të zbuluar dobësitë e sigurisë para se ato të shfrytëzohen nga kriminelët. Tradicionalisht, testime të tilla kërkojnë njohuri teknike të avancuara, përvojë në programim dhe aftësi për të analizuar konfigurime komplekse të rrjeteve. ARTEX e ndryshon këtë model duke integruar inteligjencën artificiale dhe agjentë të specializuar që mund të kryejnë detyra të ndryshme në mënyrë të koordinuar. Në vend që përdoruesi të kontrollojë çdo veprim, sistemi mund të analizojë një problem, ta ndajë në detyra më të vogla dhe të aktivizojë agjentë të ndryshëm për t’i trajtuar ato. Rezultatet analizohen pastaj nga sistemi, i cili vendos për hapat e mëtejshëm. Në një mjedis të autorizuar, kjo teknologji mund t’i ndihmojë kompanitë të identifikojnë më shpejt dobësitë dhe të përmirësojnë mbrojtjen e tyre. Por i njëjti mekanizëm mund të përdoret edhe për qasje të paautorizuar, vjedhje të dhënash ose instalim programesh të dëmshme.
Një telefon inteligjent mund të mjaftojë për të kontrolluar një sulm
Një nga aspektet më shqetësuese të ARTEX është se përdoruesi nuk ka nevojë domosdoshmërisht për një kompjuter të fuqishëm apo pajisje të specializuara për ta kontrolluar. Sipas Walcutt, mjete të tilla mund të përdoren përmes një telefoni inteligjent, ndërsa operacionet teknike kryhen nga serverë ose infrastruktura të tjera kompjuterike. Kjo do të thotë se edhe një person me një iPhone mund të kontrollojë nga distanca një sistem të tillë. Megjithatë, telefoni nuk e kryen vetë të gjithë procesin e sulmit. ARTEX mbështetet në modele të inteligjencës artificiale, kapacitete përpunimi dhe shërbime të tjera teknologjike që mund të funksionojnë në serverë të jashtëm. Rëndësia e këtij zhvillimi qëndron te thjeshtimi i ndërfaqes së përdorimit, i cili mund t’u mundësojë më shumë personave të kontrollojnë mjete të sofistikuara.
Platforma u publikua në korrik 2026
Studiuesit e sigurisë kibernetike në kompaninë Datadog raportojnë se ARTEX u publikua fillimisht në GitHub në korrik 2026 nga një zhvillues kinez me pseudonimin Autumn-27. Projekti u prezantua si një mjet për testimin autonom të sigurisë kompjuterike. Kodi i tij ishte i disponueshëm publikisht, duke lejuar studiuesit dhe zhvilluesit ta analizonin dhe përshtatnin për nevojat e tyre. Por kjo qasje e hapur krijoi gjithashtu mundësi për keqpërdorim. Me kalimin e kohës, studiuesit identifikuan raste kur ARTEX ishte përdorur në operacione reale kundër organizatave të ndryshme. Në tetor, projekti origjinal u bë i padisponueshëm publikisht, por kopjet dhe versionet e shpërndara të kodit vazhduan të qarkullonin. Kjo e bën të vështirë ndalimin e përdorimit të teknologjisë, edhe nëse burimi fillestar nuk është më aktiv.
FBI identifikon mbi 1.600 sisteme ARTEX të ekspozuara në internet
Një paralajmërim i FBI-së i publikuar më 13 nëntor 2026 ka ngritur alarmin për përdorimin e ARTEX në sulme kibernetike në shkallë ndërkombëtare. Sipas agjencisë, deri në fillim të nëntorit studiuesit kishin identifikuar mbi 1.600 ndërfaqe kontrolli të ARTEX të ekspozuara publikisht në internet. Numri real i instalimeve mund të jetë dukshëm më i madh, pasi shumë sisteme funksionojnë në rrjete private ose pas mekanizmave të mbrojtjes. Megjithatë, identifikimi i një sistemi ARTEX nuk do të thotë automatikisht se ai po përdoret për veprimtari kriminale. Platforma mund të përdoret edhe nga studiuesit e sigurisë dhe organizatat që kryejnë testime të autorizuara. Shqetësimi i autoriteteve lidhet me mundësinë që një numër gjithnjë e më i madh aktorësh keqdashës ta përvetësojnë këtë teknologji.
Microsoft: Grupi Storm-0940 e përdori ARTEX për sulme ndërkombëtare
Një nga rastet më të rëndësishme të dokumentuara lidhet me grupin e hakerëve Storm-0940, të cilin Microsoft e klasifikon si një aktor të lidhur me interesat shtetërore kineze. Sipas një analize të publikuar nga Microsoft më 21 tetor 2026, grupi përdori ARTEX për të automatizuar sulmet ndaj qindra organizatave në sektorë të ndryshëm në mbarë botën. Sulmuesit shfrytëzuan aftësitë e platformës për të përshpejtuar proceset e identifikimit të objektivave dhe për të zhvilluar operacione në shkallë të gjerë. Microsoft e lidhi këtë aktivitet me komprometimin e zinxhirit të furnizimit teknologjik të kompanisë ConnectWise. Ky rast konsiderohet veçanërisht domethënës, pasi tregon se mjetet autonome të inteligjencës artificiale nuk janë më vetëm koncepte eksperimentale, por po përdoren në sulme reale.
Sulmi ndaj ConnectWise rrezikoi mijëra organizata
ConnectWise ofron shërbime teknologjike për administrimin e sistemeve, sigurinë dhe ruajtjen e të dhënave në infrastrukturën cloud. Një nga produktet e saj, ConnectWise Cloud Backup, përdoret për mbrojtjen dhe rikuperimin e të dhënave të klientëve, përfshirë mjediset Microsoft 365. Sipas analizave të Microsoftit dhe FBI-së, komprometimi i lidhur me Storm-0940 krijoi mundësi për qasje të paautorizuar në më shumë se 2.250 mjedise të klientëve të lidhur me shërbimet e ConnectWise. Megjithatë, kjo nuk do të thotë se të gjitha këto organizata pësuan vjedhje të të dhënave. Shumë prej përpjekjeve të sulmuesve nuk rezultuan të suksesshme, ndërsa përmasat e dëmit ndryshonin sipas konfigurimit dhe masave mbrojtëse të secilës organizatë. Rasti ilustron rrezikun e sulmeve ndaj zinxhirit të furnizimit teknologjik. Në vend që të depërtojnë në çdo kompani veçmas, hakerët mund të synojnë një platformë që përdoret nga shumë organizata dhe përmes saj të përpiqen të zgjerojnë qasjen.
Google paralajmëron për mjete të tjera të ngjashme
ARTEX nuk është platforma e vetme e këtij lloji që ka tërhequr vëmendjen e studiuesve. Google Threat Intelligence Group ka identifikuar edhe mjete të tjera autonome për testimin e sigurisë, të cilat mund të përdoren për qëllime mbrojtëse ose keqdashëse. Një prej tyre quhet PentAGI. Kjo platformë ishte zhvilluar për të automatizuar testet e sigurisë në mjedise të kontrolluara dhe të izoluara. Megjithatë, studiuesit e Google kanë vëzhguar raste kur versione të saj janë përdorur në operacione të dyshimta kibernetike. Në disa raste, aktiviteti ka përfshirë identifikimin e sistemeve të mundshme për sulm dhe kërkimin e dobësive teknologjike. Sipas Google, disa operacione kanë kaluar edhe në faza më aktive të ndërhyrjes dhe ruajtjes së qasjes së paautorizuar. Kjo tregon se teknologjitë e krijuara për mbrojtjen e sistemeve mund të shndërrohen në mjete sulmi kur bien në duar të gabuara.
Inteligjenca artificiale po e përshpejton garën ndërmjet hakerëve dhe ekspertëve të sigurisë
Scott Schober, ekspert i sigurisë kibernetike dhe drejtues i kompanisë Berkeley Varitronics Systems, paralajmëron se kriminelët mund t’i përvetësojnë zhvillimet e reja të inteligjencës artificiale më shpejt sesa organizatat arrijnë t’i përshtatin sistemet e tyre mbrojtëse. Sipas tij, kjo krijon një pabarazi të rëndësishme. Një sulmuesi mund t’i mjaftojë vetëm një depërtim i suksesshëm për të shkaktuar dëme serioze. Ndërkohë, kompanitë dhe institucionet duhet t’i mbrojnë sistemet e tyre vazhdimisht, përballë një numri të madh sulmuesish dhe metodash të ndryshme. Kur një sulm arrin të depërtojë në një sistem, pasojat mund të përfshijnë vjedhje të informacionit, ndërprerje shërbimesh, humbje financiare dhe dëmtim të reputacionit. Schober argumenton se inteligjenca artificiale mund ta rrisë shpejtësinë me të cilën identifikohen dhe shfrytëzohen dobësitë. Kjo i detyron organizatat të reagojnë më shpejt dhe të investojnë më shumë në monitorimin e vazhdueshëm të infrastrukturës.
A mund ta përdorin kompanitë të njëjtën teknologji për mbrojtje?
Pavarësisht rreziqeve, sistemet autonome të inteligjencës artificiale nuk janë domosdoshmërisht mjete kriminale. Në fakt, përdorimi i tyre fillestar lidhej pikërisht me nevojën për të përmirësuar sigurinë kompjuterike. Kompanitë dhe institucionet mund të përdorin platforma të ngjashme për të analizuar infrastrukturën e tyre, për të zbuluar dobësi dhe për të testuar mekanizmat mbrojtës. Për shembull, një organizatë mund t’i përdorë këto mjete në një mjedis të autorizuar për të identifikuar konfigurime të pasigurta, dobësi në aplikacione ose probleme në administrimin e qasjes. Avantazhi kryesor është shpejtësia. Proceset që dikur kërkonin shumë orë pune nga një ekip specialistësh mund të automatizohen pjesërisht. Megjithatë, ekspertët theksojnë se përdorimi i inteligjencës artificiale nuk e zëvendëson nevojën për mbikëqyrje njerëzore, kufizime të qarta dhe kontroll mbi veprimet e sistemeve autonome.
Pse dobësitë ekzistuese po bëhen më të rrezikshme?
Një nga mesazhet kryesore të ekspertëve është se inteligjenca artificiale nuk ka nevojë të krijojë domosdoshmërisht dobësi të reja për t’u shndërruar në kërcënim. Problemi qëndron te aftësia e saj për t’i zbuluar dhe shfrytëzuar më shpejt dobësitë që tashmë ekzistojnë. Christopher Walcutt thekson se kompanitë duhet të kuptojnë se ku janë të ekspozuara dhe nëse mbrojtja e tyre mund të reagojë me ritmin e sulmeve të automatizuara. “Inteligjenca artificiale nuk krijon domosdoshmërisht dobësi të reja. Ajo i bën dobësitë ekzistuese shumë më të lehta për t’u gjetur dhe shfrytëzuar, duke u lënë organizatave shumë më pak kohë për të reaguar”, shpjegon ai. Sipas kësaj logjike, një gabim i vogël në konfigurimin e një sistemi mund të shndërrohet në një problem serioz nëse zbulohet dhe shfrytëzohet automatikisht. Kjo e bën veçanërisht të rëndësishme përditësimin e softuerëve, kufizimin e privilegjeve të përdoruesve dhe monitorimin e vazhdueshëm të aktiviteteve të dyshimta.
A lidhen këto sulme me ndërprerjet e fundit teknologjike?
Shfaqja e mjeteve si ARTEX ka përkuar me një periudhë ndërprerjesh të shumta të shërbimeve teknologjike dhe financiare në Shtetet e Bashkuara. Mes institucioneve që kanë përjetuar probleme përmenden Administrata Federale e Aviacionit (FAA) dhe banka JPMorgan Chase. Disa komentues kanë sugjeruar se përpjekjet e shpeshta për të korrigjuar dobësitë e sistemeve mund të shkaktojnë edhe probleme të papritura teknike. Megjithatë, nuk ka prova të verifikuara se ARTEX ka shkaktuar këto ndërprerje. Nuk është konfirmuar as ndonjë lidhje e drejtpërdrejtë ndërmjet përdorimit të platformës dhe problemeve teknike të raportuara nga institucionet e përmendura. Për këtë arsye, rastet duhet të trajtohen veçmas derisa të ketë rezultate konkrete nga hetimet.
Një fazë e re e kërcënimeve kibernetike
Rasti i ARTEX tregon se inteligjenca artificiale po ndryshon jo vetëm mënyrën se si njerëzit punojnë dhe komunikojnë, por edhe mënyrën se si zhvillohen operacionet kibernetike. Aftësia për të automatizuar analizat, për të koordinuar agjentë të ndryshëm dhe për t’u përshtatur gjatë kryerjes së detyrave mund ta rrisë ndjeshëm shpejtësinë dhe shkallën e sulmeve. Në të njëjtën kohë, të njëjtat aftësi mund të përdoren nga specialistët e sigurisë për të përmirësuar mbrojtjen e sistemeve.
Rreziku kryesor nuk është se ARTEX mund të shndërrojë çdo përdorues telefoni në një haker të pathyeshëm, por se teknologji të tilla mund t’u japin shumë më tepër njerëzve aftësinë për të organizuar sulme që dikur kërkonin ekipe me përvojë të lartë teknike.
Për qeveritë, institucionet financiare dhe kompanitë teknologjike, sfida do të jetë të përshtatin mbrojtjen me një realitet ku sulmet mund të zhvillohen gjithnjë e më shpejt dhe me më pak ndërhyrje njerëzore. Në këtë garë, inteligjenca artificiale mund të jetë njëkohësisht një nga mjetet më të fuqishme të mbrojtjes dhe një nga teknologjitë më të rrezikshme kur përdoret për qëllime kriminale.