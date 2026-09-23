Dimitrieska-Koçoska: Investimet dhe financimi i duhur, çelësi i sigurisë energjetike dhe rritjes së qëndrueshme

Në Forumin Ekonomik Botëror në Nju Jork, ministrja e Financave e Maqedonisë së Veriut, Gordana Dimitrieska-Koçoska, theksoi se financimi i përshtatshëm dhe investimet kapitale janë faktorë vendimtarë për arritjen e sigurisë energjetike dhe nxitjen e një rritjeje ekonomike të qëndrueshme. Ajo mori pjesë në sesionin e punës “Nxitja e Rritjes në Ekonominë e Re”, që ishte pjesë e “Takimeve të Ndikimit të Zhvillimit të Qëndrueshëm 2026”.
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Në këtë sesion ishin të pranishëm përfaqësues të nivelit të lartë nga qeveri të ndryshme, institucione ndërkombëtare dhe sektori i biznesit. Temat kryesore të diskutimit përfshinë sfidat dhe mundësitë që sjell ekonomia e re, me theks të veçantë te siguria në fushën e energjisë, qasja në burimet energjetike dhe qëndrueshmëria, të cilat u cilësuan si parakushte për rritjen ekonomike dhe konkurrueshmërinë afatgjatë.
Bisedimet u thelluan më tej në qasjet e ndryshme ndaj tranzicionit energjetik dhe në mënyrat për të vendosur ekuilibër mes zhvillimit ekonomik dhe qëndrueshmërisë. Po ashtu, u diskutua roli i teknologjive të reja, i investimeve dhe i partneriteteve në procesin e transformimit ekonomik. Në këtë kontekst, u nënvizua nevoja për të grumbulluar financime të mjaftueshme dhe për të kanalizuar investime të drejtpërdrejta në projekte kapitale, të cilat do të rrisin sigurinë energjetike dhe do të kontribuojnë njëkohësisht në rritje të qëndrueshme dhe në përmirësim të konkurrencës.
Gjatë fjalës së saj, Dimitrieska-Koçoska vuri në dukje se ekonomitë duhet të orientohen drejt rritjes afatgjatë të bazuar ekskluzivisht në produktivitet. Sipas saj, nga diskutimi u konkludua se çdo ekonomi ka nevojë për një diversifikim sa më të gjerë, me qëllim gjenerimin e vlerës së shtuar më të madhe. Ajo shtoi gjithashtu se është thelbësore të krijohen sa më shumë vende pune me produktivitet të lartë dhe, mbi të gjitha, të vijohet puna për të arritur pavarësi energjetike më të madhe, qëndrueshmëri më të fuqishme dhe furnizim të qëndrueshëm me energji, theksoi Dimitrieska-Koçoska. /Telegrafi/