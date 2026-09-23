Petrushevski: Emri i vjetër kushtetues do të rikthehet kur të plotësohen kushtet

Deputeti i OBRM-PDUKM-së, Brane Petrushevski, iu përgjigj pyetjes së Andrej Zhernovskit nga LSDM-ja rreth afatit për rikthimin e emrit të mëparshëm kushtetues të shtetit, duke theksuar se kjo do të ndodhë në momentin që të krijohen rrethanat e duhura. Kjo çështje ishte pjesë e premtimeve të fushatës zgjedhore për parlamentin e fundit.

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Gjatë debatit në emisionin “Direktno”, Petrushevski i sugjeroi Zhernovskit të bisedojë me kolegët e tij në Kuvend për të siguruar mbështetjen ndaj propozimit, si dhe votat e nevojshme të deputetëve të BDI-së për të arritur shumicën e Badenterit.

Ai përcaktoi kushtet e domosdoshme: “Nevojitet një shumicë prej dy të tretash dhe parimi i Badenterit. Politikisht, kjo më konvenon dhe s’ka nevojë ta theksoj, por ju po pohoni se populli u mashtrua dhe votoi OBRM-PDUKM-në për shkak të premtimeve tona, megjithëse ende nuk kemi parë rezultatet finale të regjistrimit. Nëse besoni se qytetarët u gënjyen dhe se qeverisni mirë, kjo na leverdis, por po gaboni thellësisht.”

Më tej, ai shtoi se elektorati i ndëshkoi për politikat e gabuara dhe për gjithçka që bënë ose dështuan të bënin. Sipas tij, votat për OBRM-PDUKM-në erdhën si pasojë e programit të ofruar përmes projekteve konkrete, i cili do të vazhdojë të zbatohet.

Lidhur me Marrëveshjen e Prespës, deputeti theksoi se ajo nuk lidhej ekskluzivisht me anëtarësimin në NATO. Ai shprehu bindjen se vendi mund t’i bashkohej aleancës më të madhe ushtarake edhe pa këtë marrëveshje, me kusht që të përmbushte standardet e kërkuara prej saj.


Shtuar 23.09.2026 09:56

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