Shpërthim i fuqishëm në qendër të Athinës, shembet ndërtesa dykatëshe dhe plagoset një kalimtar

Një shpërthim i fortë tronditi mëngjesin e sotëm zonën e Plakës, në qendër të Athinës.
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Ngjarja ndodhi pak para orës 08:00, në një godinë dykatëshe të vjetër në rrugën Lysikratous, përballë Shtyllave të Zeusit Olimpik.
Forca e shpërthimit shkaktoi shembjen e ndërtesës, ndërsa një kalimtar pësoi plagosje të lehta pasi u godit nga copëzat e shpërndara.
Ndërhyrja e zjarrfikësve u shtri edhe në një godinë pranë vendit të ngjarjes, prej së cilës u nxorën dy gra, njëra prej tyre e moshuar.
Të dyja gratë u dërguan nga ekipet e urgjencës EKAV në spitalin “Georgios Gennimatas”, ku morën ndihmën e parë.
Shpërthimi u dëgjua në zona të ndryshme të kryeqytetit
Zhurma e shpërthimit ishte aq e madhe sa u dëgjua në një pjesë të konsiderueshme të qendrës së Athinës.
Copëzat e ndërtesës ranë mbi disa automjete të parkuara dhe i dëmtuan ato. Përveç kësaj, vala goditëse shkaktoi dëme edhe në disa biznese pranë zonës. Shërbimi zjarrfikës njoftoi se pas ngjarjes u shfaq edhe një vatër e vogël zjarri.
Qendra Operacionale e Shërbimit Zjarrfikës mori njoftimin në orën 07:45. Në vendngjarje u mobilizuan 20 zjarrfikës, gjashtë automjete dhe një mjet special shpëtimi i njësisë së parë të EMΑK.
Në operacion u përfshi edhe Bashkia e Athinës, e cila vuri në dispozicion një mjet pune për mbështetjen e ekipeve. Hetimet për përcaktimin e shkaqeve po kryhen edhe nga njësia hetimore për zjarrvëniet në Athinë.
Rrjedhja e gazit, pista kryesore e hetimit
Shkaku i saktë i shpërthimit ende nuk është konfirmuar, por të dhënat e para i drejtojnë dyshimet te një rrjedhje e mundshme e gazit natyror.
Disa persona që ndodheshin në zonë kanë deklaruar se kishin ndier një aromë të fortë gazi përpara shpërthimit.
Një grua që punonte në afërsi të ndërtesës tha se kishte parë tymin dhe shembjen e saj. Ajo përmendi gjithashtu erën e fortë të gazit që ishte ndier para ngjarjes.
Edhe një dëshmitare tjetër e përshkroi shpërthimin si shumë të fuqishëm, duke thënë se në atë moment kishte vënë re si erën e gazit, ashtu edhe tymin.
Autoritetet greke po vijojnë punën për të zbardhur rrethanat dhe shkakun përfundimtar të shpërthimit.