Shpërthim i fuqishëm në qendër të Athinës, shembet ndërtesa dykatëshe dhe plagoset një kalimtar

Një shpërthim i fortë tronditi mëngjesin e sotëm zonën e Plakës, në qendër të Athinës.

Të lidhura

None found

Ngjarja ndodhi pak para orës 08:00, në një godinë dykatëshe të vjetër në rrugën Lysikratous, përballë Shtyllave të Zeusit Olimpik.

Forca e shpërthimit shkaktoi shembjen e ndërtesës, ndërsa një kalimtar pësoi plagosje të lehta pasi u godit nga copëzat e shpërndara.

Ndërhyrja e zjarrfikësve u shtri edhe në një godinë pranë vendit të ngjarjes, prej së cilës u nxorën dy gra, njëra prej tyre e moshuar.

Të dyja gratë u dërguan nga ekipet e urgjencës EKAV në spitalin “Georgios Gennimatas”, ku morën ndihmën e parë.

Shpërthimi u dëgjua në zona të ndryshme të kryeqytetit

Zhurma e shpërthimit ishte aq e madhe sa u dëgjua në një pjesë të konsiderueshme të qendrës së Athinës.

Copëzat e ndërtesës ranë mbi disa automjete të parkuara dhe i dëmtuan ato. Përveç kësaj, vala goditëse shkaktoi dëme edhe në disa biznese pranë zonës. Shërbimi zjarrfikës njoftoi se pas ngjarjes u shfaq edhe një vatër e vogël zjarri.

Qendra Operacionale e Shërbimit Zjarrfikës mori njoftimin në orën 07:45. Në vendngjarje u mobilizuan 20 zjarrfikës, gjashtë automjete dhe një mjet special shpëtimi i njësisë së parë të EMΑK.

Në operacion u përfshi edhe Bashkia e Athinës, e cila vuri në dispozicion një mjet pune për mbështetjen e ekipeve. Hetimet për përcaktimin e shkaqeve po kryhen edhe nga njësia hetimore për zjarrvëniet në Athinë.

Rrjedhja e gazit, pista kryesore e hetimit

Shkaku i saktë i shpërthimit ende nuk është konfirmuar, por të dhënat e para i drejtojnë dyshimet te një rrjedhje e mundshme e gazit natyror.

Disa persona që ndodheshin në zonë kanë deklaruar se kishin ndier një aromë të fortë gazi përpara shpërthimit.

Një grua që punonte në afërsi të ndërtesës tha se kishte parë tymin dhe shembjen e saj. Ajo përmendi gjithashtu erën e fortë të gazit që ishte ndier para ngjarjes.

Edhe një dëshmitare tjetër e përshkroi shpërthimin si shumë të fuqishëm, duke thënë se në atë moment kishte vënë re si erën e gazit, ashtu edhe tymin.

Autoritetet greke po vijojnë punën për të zbardhur rrethanat dhe shkakun përfundimtar të shpërthimit.


Shtuar 25.09.2026 09:39

Melania Trump flet për raportin me Barronin: Ai ndonjëherë preferon që unë të merrem me punët e mia

Melania Trump flet për raportin me Barronin: Ai ndonjëherë preferon që unë të merrem me punët e mia
Rasti Emanuela Orlandi/ Gabriella Boggiani përfshihet në hetim pas telefonatës së vitit 1983

Rasti Emanuela Orlandi/ Gabriella Boggiani përfshihet në hetim pas telefonatës së vitit 1983
Libri për Princeshë Dianën ndez përplasjen me Mbretin Charles, Pallati Mbretëror kundërpërgjigjet

Libri për Princeshë Dianën ndez përplasjen me Mbretin Charles, Pallati Mbretëror kundërpërgjigjet
Trageti merr flakë pranë Mykonosit, evakuohen 29 persona; zjarri nisi nga një kamion

Trageti merr flakë pranë Mykonosit, evakuohen 29 persona; zjarri nisi nga një kamion
Greqia tërheq profesionistët e larguar jashtë vendit, përmirësimi ekonomik nxit kthimin nga Gjermania

Greqia tërheq profesionistët e larguar jashtë vendit, përmirësimi ekonomik nxit kthimin nga Gjermania
Zjarr në një traget mallrash në Egje, evakuohen të 29 personat në bord

Zjarr në një traget mallrash në Egje, evakuohen të 29 personat në bord
Vdekja e Giorgos Mazonakis, dëshmi të reja nga klinika: Defibrilatori ishte jashtë funksionit

Vdekja e Giorgos Mazonakis, dëshmi të reja nga klinika: Defibrilatori ishte jashtë funksionit
Malpensa zyrtarizon emrin e Silvio Berlusconit, vendimi ndez polemika

Malpensa zyrtarizon emrin e Silvio Berlusconit, vendimi ndez polemika
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet