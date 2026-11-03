Fenerbahçe konfirmon Emre Belözoğlun si trajner të ekipit të parë

Fenerbahçe konfirmon Emre Belözoğlun si trajner të ekipit të parë

Emre Belözoğlu është emëruar zyrtarisht trajner i ekipit të parë të Fenerbahçes.

Për të, ky është një tjetër rikthim te klubi nga Stambolli, ku ka pasur disa role gjatë karrierës. Belözoğlu ka luajtur më parë me fanellën e Fenerbahçes dhe, pasi përfundoi karrierën si futbollist, ka mbajtur detyrën e drejtorit sportiv.

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Ai e ka drejtuar skuadrën edhe si trajner për një kohë të shkurtër. Tani merr sërish drejtimin e ekipit, me synimin për ta çuar klubin drejt sukseseve të reja.

Në njoftimin e emërimit, Fenerbahçe vuri në dukje lidhjen e veçantë të Belözoğlut me klubin, si edhe përgjegjësinë që sjell përfaqësimi i ngjyrave verdheblu. Klubi e përshëndeti trajnerin e ri me një mesazh mirëseardhjeje në shtëpi.


Shtuar 3.11.2026 22:06

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