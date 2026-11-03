Maqedonci dhe Nawrat diskutojnë në Berlin për kapacitetet mbrojtëse dhe bashkëpunimin me SHBA-në

Maqedonci dhe Nawrat diskutojnë në Berlin për kapacitetet mbrojtëse dhe bashkëpunimin me SHBA-në

Prioritetet e mbrojtjes së Kosovës dhe zgjerimi i bashkëpunimit me partnerët amerikanë ishin temat e takimit mes ministrit të Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, dhe gjeneralmajorit Christian Nawrat, zëvendëskomandant për Integrim në Komandën e Ushtrisë Amerikane për Evropë dhe Afrikë (USAREUR-AF). Ata u takuan në kuadër të aktiviteteve anësore të Konferencës së Sigurisë në Berlin (BSC).

Në njoftimin e publikuar në Facebook, Maqedonci bëri të ditur se takimi u zhvillua sot. Sipas tij, biseda përfshiu planin strategjik katërvjeçar të Ministrisë së Mbrojtjes, ngritjen e sistemit të mbrojtjes gjithëpërfshirëse dhe nismën ligjore që synon krijimin e Zonës së Industrisë së Mbrojtjes.

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Ministri vuri në dukje se Nawrat i njeh nga afër zhvillimet dhe përparimin e kapaciteteve mbrojtëse të Kosovës, pasi gjatë viteve 2024–2025 ka mbajtur detyrën e Drejtorit të Ekipit Këshillues dhe Ndërlidhës të NATO-s (NALT) në Kosovë.

Një tjetër çështje që mori vëmendje të posaçme gjatë bisedës ishte angazhimi i Republikës së Kosovës për t’u anëtarësuar në Kartën e Adriatikut (A5). Maqedonci e paraqiti këtë si një hap me rëndësi për zgjerimin e bashkëpunimit në rajon dhe për integrimin në strukturat euroatlantike të sigurisë.

Në mbyllje të takimit, ministri nënvizoi nevojën që bashkëpunimi dhe koordinimi me partnerët të vijojnë, në mbështetje të avancimit të mëtejshëm të kapaciteteve mbrojtëse dhe të forcimit të sigurisë në rajon.


Shtuar 3.11.2026 22:06

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