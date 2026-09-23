Analistët paralajmërojnë për keqpërdorim politik të protestave pas vendimit të Hagës

Ish-komandantët e lartë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe Jakup Krasniqi, morën një dënim të përbashkët prej 81 vitesh burg nga Dhomat e Specializuara në Hagë, pasi u shpallën fajtorë për katër pika të krimeve të luftës gjatë javës që lamë pas.
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Në kryeqytetin e Kosovës, pas shpalljes së këtij vendimi, mbështetësit dhe qytetarët që qëndrojnë pranë figurave të dikurshme të UÇK-së dolën në sheshe për të shprehur pakënaqësinë e tyre.
Përveç kundërshtimit të hapur ndaj aktgjykimit, në këto tubime u ngritën zëra kritikë edhe ndaj kryeministrit Albin Kurti dhe ministres së Drejtësisë, Donika Gërvalla, duke nxitur diskutime rreth natyrës së protestave dhe rrezikut që ato të shndërrohen në mjete për agjenda partiake.
Ekspertët e çështjeve politike, Faton Mehmeti dhe Ismail Muçiqi, në bisedat e tyre për “Bota sot”, analizuan dinamikat e ditëve të fundit, protestat në Prishtinë dhe kritikat e drejtuara ndaj kreut të qeverisë dhe titullares së Drejtësisë.
Sipas mendimit të tyre, si verdikti i Gjykatës Speciale ashtu edhe demonstratat që e pasuan, janë përcjellë me një klimë të fortë përplasjesh dhe leximesh politike, duke shtuar njëkohësisht brengat për tonin e akuzave që po marrin institucionet shtetërore të Kosovës.
Muçiqi: Vendimet e Hagës po shfrytëzohen për llogari politike, shqetësuese tendenca e sulmeve institucionale
Analisti Ismail Muçiqi pohoi për “Bota sot” se ekziston një prirje e qartë nga grupe të caktuara për ta përdorur procesin gjyqësor në Hagë si levë për përfitime politike.
“Nuk ka dyshim se po shohim një keqpërdorim të hapur të aktgjykimeve të Hagës nga disa klane dhe grupime që veprojnë brenda partive politike, me synim mbrojtjen e interesave të tyre. Këto lëvizje me sfond thellësisht politik kanë gjetur shprehje në sulmet ndaj Kryeministrit Albin Kurti dhe Ministres së Drejtësisë, Donika Gërvalla.
Koha po e dëshmon se, përtej solidaritetit të deklaruar me udhëheqësit e UÇK-së, këto organizime po shërbejnë si platformë për të goditur Qeverinë Kurti nga të njëjtat grupe që prej vitesh mbajnë peng funksionimin e shtetit”, theksoi ai.
Më tej, Muçiqi u ndal te forma e protestimit, duke paralajmëruar për rreziqet e një përshkallëzimi të mundshëm.
“Mendoj se kjo logjikë e prapambetur, e mbushur me intriga dhe komplote, përbën një kërcënim real për një eskalim të situatës dhe përçarje mes qytetarëve shqiptarë të cilët po manipulohen dhe keqinformohen.
Sulmet kundër ndërtesave shtetërore dhe prania e personave të maskuar që në ditën e parë të protestave në Prishtinë janë sinjale të qarta se këto tubime mund të degjenerojnë në akte të rrezikshme”, shtoi ai.
Në mbyllje të prononcimit të tij, Muçiqi i vlerësoi si joreale thirrjet për zhbërjen e Gjykatës Speciale.
“Si rrjedhojë, përpjekjet e protestuesve për të shfuqizuar Gjykatën Speciale në Hagë janë krejtësisht të paarritshme, duke ditur se ajo u krijua me votën e Kuvendit të Kosovës dhe të përfaqësuesve në Këshillin e Evropës, si dhe është pjesë integrale e politikave të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës”, përfundoi Muçiqi.
Mehmeti: Apelimet ndaj Kurtit dhe Gërvallës janë absurde dhe të panevojshme
Nga ana tjetër, analisti Faton Mehmeti u shpreh për “Bota sot” se Organizata e Veteranëve të Luftës ka vepruar gjithmonë si zgjatim i Partisë Demokratike të Kosovës, duke i përshkruar reagimet e ditëve të fundit si të orkestruara nga figurat e kësaj force politike.
“OVL-ja ka qenë dhe mbetet de facto nën kontrollin e PDK-së, dhe kjo prirje thjesht po vijon. Mendoj se sulmet ndaj Kurtit dhe Donikës janë absurde, krejtësisht të kota dhe, ç’është më e rëndësishmja, të pilotuara nga zyrtarë të PDK-së. Nuk ka asgjë befasuese në këtë skemë, por organizatorët e protestave duhet ta kenë të qartë se as Albin Kurti dhe as Donika nuk janë përgjegjës për dërgimin e Hashim Thaçit dhe të tjerëve në Hagë. Përkundrazi, ishte pikërisht Kurti ai që votoi kundër themelimit të kësaj gjykate dhe bëri çmos që ajo të mos miratohej”, deklaroi Mehmeti.
Më pas, Mehmeti vuri në dukje se objektivi i protestave duhet të ishte krejt tjetër.
“Nëse ekziston një arsye për të protestuar, atëherë OVL-ja duhet ta drejtojë mllefin e saj para selisë së PDK-së, sepse barra e Gjykatës Speciale bie mbi këtë parti, jo mbi Qeverinë. Por, duke qenë se ata janë thjesht një satelit i PDK-së, nuk mund të pritet diçka ndryshe prej tyre. Këto nuk janë gjë tjetër veçse fushata të dirigjuara për të njollosur më tej figurën e Donikës dhe për të shfryrë inatin e pazgjidhshëm ndaj Kurtit”, përmbylli ai bisedën për “Bota sot”.