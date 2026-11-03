Bayern Munich mposht Atletico Madridin dhe ngjitet në renditje

Bayern Munich mposht Atletico Madridin dhe ngjitet në renditje

Bayern Munich mori fitoren e dytë në Ligën e Kampionëve, pasi triumfoi 2-0 në transfertë ndaj Atletico Madridit. Ky rezultat e çon skuadrën bavareze në kuotën e tetë pikëve dhe i jep një tjetër shtysë në renditjen e kompeticionit.

Pjesa e parë u mbyll pa gola, ndërsa epërsia e Bayernit erdhi në minutën e 54-t. Lennart Karl u tregua i saktë pas një rasti të krijuar brenda zonës dhe kaloi ekipin gjerman në avantazh.

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Atletico Madrid u përpoq të ndryshonte situatën dhe Diego Simeone kreu disa zëvendësime, por vendasit nuk arritën të merrnin kontrollin e ndeshjes. Në minutën e 73-të, Dayot Upamecano iu afrua golit të dytë, por portieri Jan Oblak reagoi në mënyrë spektakolare dhe e devijoi topin në traversë.

Vetëm 60 sekonda më pas, Bayerni e gjeti sërish rrugën e rrjetës. Harry Kane dërgoi një top të saktë në zonë, ndërsa Konrad Laimer përfitoi nga rasti dhe realizoi me një goditje që u përplas fillimisht në pjesën e poshtme të traversës.

Ekipi gjerman shënoi edhe në minutën e 81-të, por goli u anulua për faull. Atletico tentoi deri në fund të rikthehej në ndeshje, megjithatë rezultati mbeti i pandryshuar.

Falë këtij triumfi, Bayern Munich numëron dy fitore dhe dy barazime në Ligën e Kampionëve. Me tetë pikë të grumbulluara, skuadra bavareze vijon përmirësimin e pozicionit të saj në renditje.


Shtuar 3.11.2026 23:01

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