Barcelona mposht Aston Villan 3-0 në shtëpi

Barcelona triumfoi bindshëm ndaj Aston Villas në stadiumin e saj, në ndeshjen e vlefshme për xhiron e katërt të fazës së Ligës së Kampionëve.
Katalunasit e morën menjëherë kontrollin e takimit dhe kaluan në avantazh pas vetëm shtatë minutash, kur Lamine Yamal realizoi golin e parë.
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Aston Villa pati rast për të barazuar, por Johan Manzambi nuk arriti të shënonte nga një distancë e afërt.
Barcelona vijoi të luante me ritëm të lartë edhe pas pushimit. Në minutën e 52-të, Raphinha dyfishoi epërsinë pas kombinimit me Fermin.
Kapiteni i vendasve shënoi sërish në minutën e 64-t për të kompletuar fitoren 3-0 dhe për t’u siguruar katalunasve tri pikët.
Pas këtij rezultati, Barcelona ngjitet në kuotën e nëntë pikëve, po aq sa numëron edhe Aston Villa.