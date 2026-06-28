VLEN-i përqendron emrat për Qeverinë e re në Tetovë, në pritje të dorëzimit të martën

Të martën pritet që në Qeveri të dorëzohen emrat e përbërjes së re qeveritare. Sipas informacioneve të brendshme që dalin nga mbledhjet e Kryesisë së VLEN-it, pjesa dërrmuese e kandidatëve për poste ministrore janë nga Tetova, çka ka hapur dilema për ekuilibrin rajonal të përfaqësimit brenda koalicionit.

Burimet thonë se Sedat Sulejmani pritet të marrë drejtimin e Ministrisë së Kulturës, Jeton Shazivari të propozohet për ministër të Drejtësisë, ndërsa Agon Ferrati për ministër të Marrëdhënieve Ndëretnike. Që të tre vijnë nga Tetova.

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Nga përbërja aktuale ministrore, Besar Durmishi do të mbetet në detyrën e ministrit të Ekonomisë dhe Punës. Edhe ai është nga Tetova, duke e forcuar edhe më shumë peshën e këtij qyteti në ekipin ministror të VLEN-it.

Në kabinetin qeveritar do të vijojnë të jenë edhe Muhamed Hoxha nga Saraji, në funksionin e ministrit të Ekologjisë, si dhe Bekim Sali nga Çairi, i cili do të vazhdojë si ministër për Eurointegrime dhe njëkohësisht si zëvendëskryeministër i parë.

Rikonstruimi pritet të përfshijë edhe lëvizje në nivelin e zëvendësministrave, ku disa funksione mund të hiqen ose të riorganizohen. Sipas burimeve, nëse kjo skemë mbetet e njëjtë, Zona Zgjedhore 5 do të mbetet pa asnjë përfaqësues në Qeveri, ndërsa edhe zonat 1 dhe 2 do të kenë dukshëm më pak përfaqësim nga sa është pritur.

Nëse emrat që po qarkullojnë marrin miratim në seancën e së martës, përbërja e re e Qeverisë pritet të nxisë debat për përfaqësimin territorial në VLEN, mes kritikave se qytetet dhe rajonet e tjera shqiptare janë lënë në hije nga dominimi i kuadrove që vijnë nga Tetova.


Shtuar 28.06.2026 14:23

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