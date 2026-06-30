Neymar ironizon ekonomistin gjerman pas kualifikimit të Brazilit: Provoje sërish në Botërorin e ardhshëm

Joachim Klement, ekonomist nga Gjermania, është bërë mjaft i njohur në vitet e fundit sepse modeli i tij i ndërlikuar statistikor kishte parashikuar me saktësi fituesit e tre edicioneve të fundit të Kupës së Botës.

Strategu i investimeve kishte dalë në përfundimin, mbi bazën e një përzierjeje faktorësh sportivë, demografikë dhe financiarë, se Japonia do ta nxirrte Brazilin jashtë në fazën me eliminim direkt të Kupës së Botës.

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Ky parashikim mori jehonë të madhe mediatike dhe, sipas raportimeve, mbërriti edhe në dhomat e zhveshjes së brazilianëve para sfidës së shumëpritur në Houston.

Por ajo që ndodhi në fushë ishte krejt ndryshe. Skuadra e Brazilit, e udhëhequr nga Carlo Ancelotti, arriti të përmbysë rezultatin dhe fitoi 2:1, duke prerë biletën për në fazën tjetër të turneut.

Menjëherë pas takimit, Neymar reagoi në rrjetet sociale dhe nuk e la pa e thumbuar ekonomistin gjerman. Ylli brazilian publikoi një foto të Joachim Klement dhe e shoqëroi me një mesazh ironik:

“Z. Joachim Klement… ju lutem, provoni përsëri në Kupën e Botës së ardhshme”.

Ky postim i shkurtër, por me tone therëse, u përhap menjëherë në internet, ndërsa triumfi i Brazilit tregoi se këtë herë llogaritjet algoritmike dhe parashikimet e ekonomistit gjerman kishin dalë të pasakta.

https://x.com/neymarjr/status/2071693375951020227


Shtuar 30.06.2026 03:03

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