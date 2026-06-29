QMK njofton për 11 zjarre të evidentuara në hapësira të hapura

Qendra për Menaxhim me Kriza bën të ditur se deri në orën 18:00 të kësaj mbrëmjeje, në territorin e RMV-së janë regjistruar gjithsej 11 zjarre në ambiente të hapura. Sipas njoftimit, një prej tyre mbetet aktiv, ndërsa 10 të tjerë janë shuar.

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Zjarri që vijon të jetë aktiv është në Komunën e Vasilevës, në fshatin Vasilevë, ku është përfshirë nga flakët një deponi mbeturinash.

Nga QMK theksojnë se zjarret e shuara janë evidentuar në Komunën e Dibrës – fshati Gari (bimësi e ulët dhe pyll i përzier me kërcell të ulët), Komunën e Qendrës Zhupë – Qendrës Zhupë (toka të rrafshëta), Komunën e Vallandovës – fshati Kasandol (bimësi e ulët), Komunën e Dollnenit – fshati Zhitoshë dhe fshati Lokveni (bimësi e ulët dhe mbeturina), Komunën e Manastirit – nas. Mal Paris (bimësi e ulët), Komuna Aerodrom – vendbanimi Draçevo (mbeturina), Komuna Çuçer Sandevo – fshati Bllacë (bimësi e ulët dhe pyll), Komuna Shuto Orizare – rruga Bërnjaçka Buna (bimësi e ulët dhe mbeturina), Komuna Tetovës – rruga Tetovë – Bërvenicë (bimësi e ulët), Komuna Kratovës – fshati Zheleznicë (deponi).


Shtuar 29.06.2026 21:59

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