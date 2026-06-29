Një muaj revoltë për largimin e Ramës, sot protesta e 30-të kundër qeverisë! Sheshe e rrugë të mbushura plot! Qytetarët thirrje kryeministrit: Jep dorëheqjen

Sot pritet të zhvillohet protesta e 30-të kundër qeverisë, ndërsa organizatorët kanë bërë thirrje për pjesëmarrje sa më të gjerë, duke ftuar qytetarë nga e gjithë Shqipëria, si edhe shqiptarët që jetojnë jashtë vendit, t’i bashkohen tubimit në Tiranë.

Sipas njoftimit, grumbullimi i protestuesve do të nisë në orën 19:00 në Sheshin “Skënderbej”, për të vijuar më pas me një marshim drejt godinës së Kryeministrisë, ku do të mbahet tubimi kryesor.

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Organizatorët ritheksojnë se kërkesa kryesore mbetet dorëheqja e kryeministrit Edi Rama. Ata kanë deklaruar se protestat do të vijojnë deri në realizimin e këtij objektivi, ndërsa protesta e sotme shënon të 30-ën radhazi dhe një muaj nga fillimi i kësaj serie manifestimesh.


Shtuar 29.06.2026 18:20

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