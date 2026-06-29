Kuvendi jep dritën jeshile për ndryshimet në Kodin Zgjedhor me procedurë të shkurtuar

Me 59 vota “pro”, tre “kundër” dhe asnjë “të përmbajtur”, Kuvendi miratoi nevojën që projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Kodit Zgjedhor të procedohet me procedurë të shkurtuar. Ky projektligj bën pjesë në agjendën e reformave.
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Nënkryetari i Kuvendit, Antonijo Miloshoski, ngarkoi Komisionin për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndërmjet Komuniteteve si trupin kryesor punues, ndërsa edhe Komisioni Ligjor dhe Juridik do të mblidhet për shqyrtimin e projektligjit.
Nisma i është dorëzuar Kuvendit nga deputetët Antonijo Miloshoski, Zeqirija Tairi, Daniel Stojçevski, Blerim Bexheti dhe Ivanka Vasilevska. Mes zgjidhjeve të parashikuara në ndryshime janë votimi elektronik për diasporën, si edhe ndërhyrje në segmentin e financimit shtetëror të partive.
Duke arsyetuar pse Kodi Zgjedhor duhet të miratohet me procedurë të shkurtuar, propozuesi theksoi se përmbajtja e tij është diskutuar për katër muaj në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë. Në këto bisedime kanë marrë pjesë përfaqësues të partive politike, me përjashtim të LSDM-së, e cila fillimisht u përfshi dhe më pas u tërhoq.
Miloshoski deklaroi se gjatë këtyre diskutimeve është arritur dakordim për 28 rekomandime të ODIHR-it, të cilat janë pranuar me konsensus. Sipas tij, në grupin e punës pranë Ministrisë së Drejtësisë nuk ka pasur mbivotim për asnjë çështje dhe vendimmarrja është bërë gjithmonë me pajtim të përbashkët. Ai shtoi se këto tema do të mund të diskutohen edhe në seancat parlamentare dhe në komisione.
Sa i takon modelit zgjedhor, Miloshoski tha se pjesa më e madhe e partive politike janë shprehur në favor të një njësie zgjedhore, ndërsa dy parti kanë mbështetur modelin me tetë dhe tre njësi. Meqë për këtë nuk u arrit konsensus, në fuqi mbetet zgjidhja aktuale me gjashtë njësi zgjedhore.
Për votimin e diasporës, Miloshoski sqaroi se është arritur pajtim që ai të mundësohet sipas praktikës së Francës dhe Estonisë, përmes votimit elektronik, të sigurt dhe të mbrojtur.
Ai theksoi gjithashtu se një ndihmë e madhe në këtë proces ka ardhur nga përfaqësuesit e KSHZ-së, Zyrës Shtetërore të Auditimit, ASHMAA-së dhe Komisionit Kundër Korrupsionit. Sipas tij, këto institucione paraqitën propozimet e tyre, të cilat në pjesën më të madhe u pranuan, për mënyrën se si të ndryshohet Kodi Zgjedhor në funksion të zhvillimit të zgjedhjeve demokratike, të drejta, transparente dhe efikase.
Lidhur me modelin e përdorimit të fondeve për reklamat zgjedhore, Miloshoski tha se për këtë çështje është arritur konsensus unanim.
Ai vlerësoi se në këtë proces nuk ka pasur asnjë rast kur një parti të ketë mbivotuar një tjetër, apo që përfaqësues të caktuar të partive politike të kenë injoruar propozimet e kolegëve të tyre. Sipas Miloshoskit, konsensusi i arritur nga shumica e partive që morën pjesë në Grupin e Punës në Ministrinë e Drejtësisë duhet të konsiderohet një arritje e rëndësishme dhe përparim në normat e Kodit Zgjedhor.