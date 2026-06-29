Propozim-ndryshimet për Kodin Zgjedhor dorëzohen në Kuvend, LSDM paralajmëron bllokadë

Ndryshimet e propozuara në Kodin Zgjedhor kanë mbërritur në Kuvend. Sipas zgjidhjes së paraqitur, numri i zonave zgjedhore mbetet i pandryshuar, pra gjashtë, ndërsa nuk parashikohen as lista të hapura. Diaspora do të trajtohet si zonë e shtatë dhe votimi i saj do të realizohet online përmes KSHZ-së, e jo nëpërmjet ambasadave.
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Këto dispozita, megjithatë, do të hyjnë në fuqi nga zgjedhjet e ardhshme presidenciale në vitin 2029. Propozimet janë firmosur nga OBRM-PDUKM, VLEN, ZNAM dhe BDI.
Në një konferencë për shtyp të mbajtur sot, kryetari i LSDM-së, Venko Filipçe, bëri të ditur se partia e tij do ta pengojë miratimin e Kodit Zgjedhor të propozuar. Sipas tij, ai përmban zgjidhje të rënda që nuk janë as evropiane dhe as demokratike, ndërsa lënë hapësirë për keqpërdorime në procesin zgjedhor.
“Ky Kuvend nuk duhet të miratojë një ligj të tillë. Ne do ta bllokojmë atë sepse qytetarët meritojnë të kenë një proces zgjedhor të drejtë dhe demokratik, dhe jo atë të kontrolluar që Hristijan Mickoski nisi ta vendoste duke ndjekur shembullin e mentorit të tij, padyshim një idhull, Nikolla Gruevski. Ne do ta bllokojmë këtë ligj në Kuvend”, tha Filipçe.