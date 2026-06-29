Dimitrieska-Koçoska: Prej 1 korrikut, ulen tarifat doganore për 70 lëndë të para dhe produkte të ndërmjetme

Kuvendi miratoi sot ndryshimet në Ligjin për Tarifat Doganore, me të cilat nga 1 korriku 2026 do të zbatohen norma më të ulëta doganore për 70 produkte që industria vendore i përdor si lëndë të para dhe mallra të ndërmjetme.
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Sipas Ministrisë së Financave, kjo masë është orientuar drejt forcimit të konkurrueshmërisë eksportuese të kompanive vendore, nxitjes së investimeve, hapjes së vendeve të reja të punës dhe sigurimit të hyrjeve më të larta të devizave në vend. Institucioni thekson se ndryshimet janë hartuar në konsultim me odat tregtare dhe janë vazhdim i reformave të nisura vitin e kaluar, kur nga 1 korriku 2025 u bë ulja e parë e normave doganore në 50 përqind të nivelit të normave të zbatueshme në Bashkimin Evropian.
Me ndryshimet ligjore, normat doganore afrohen më tej me ato që janë në fuqi në Bashkimin Evropian, në përputhje me dispozitat e Programit të punës së Qeverisë 2024-2028 dhe angazhimet për rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë vendore. Ulja e këtyre normave pritet të sjellë më pak shpenzime për kompanitë, veçanërisht për industrinë përpunuese, si dhe kushte më të favorshme për prodhim dhe eksport.
Ndryshimet e reja parashohin harmonizim të plotë të normave doganore për këto produkte me normat që zbatohen në Bashkimin Evropian, duke pasur parasysh edhe rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë.
“Me miratimin e këtij ligji dërgojmë mesazh të qartë se jemi të përkushtuar në krijimin e ekonomisë vendore më konkurruese dhe më të qëndrueshme. Nga 1 korriku, kompanitë do të kenë kosto më të ulëta për blerjen e lëndëve të para dhe mallrave të ndërmjetme, gjë që do të ndikojë drejtpërdrejt në produktivitetin e tyre, konkurrueshmërinë dhe potencialin eksportues. Qëllimi ynë është që kompanitë vendore të kenë kushte të krahasueshme me ato në Bashkimin Evropian, të investojnë më shumë, të hapin vende të reja pune dhe të krijojnë vlerë të shtuar në ekonomi”, deklaroi ministrja e Financave, Gordana Dimitrieska-Koçoska.
Ajo nënvizoi se Qeveria vijon të zbatojë politika që garantojnë një mjedis biznesi të parashikueshëm dhe të favorshëm, si edhe një partneritet të fortë me komunitetin e biznesit, me synimin përfundimtar që të përshpejtohet rritja ekonomike dhe të sigurohen standarde më të larta jetese për qytetarët.
Kjo masë do të japë mbështetje të drejtpërdrejtë për industrinë automobilistike, industrinë metalpërpunuese dhe metalurgjinë, ndërsa pritet të ndikojë pozitivisht edhe në rritjen e eksportit, fluksit valutor, investimeve dhe numrit të vendeve të punës.