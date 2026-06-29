Motoçiklisti humb jetën pas një aksidenti rrugor në Kumanovë

Një aksident trafiku me pasojë vdekjen e një motoçiklisti është regjistruar sot në Kumanovë, rreth orës 12:46, në rrugën “Done Bozhinov”.

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Sipas njoftimit të Sektorit të Punëve të Brendshme të Kumanovës, në përplasjen e ndodhur u përfshinë një veturë e tipit “Seat”, që drejtohej nga A.A. (64) nga Kumanova, si dhe një motoçikletë që udhëhiqej nga D.S. (49).

Si pasojë e plagëve të marra, drejtuesi i motoçikletës ndërroi jetë në vendngjarje, ndërsa vdekjen e konstatoi një mjek i Shërbimit të Urgjencës Mjekësore.

Autoritetet po vijojnë inspektimin në vendin ku ndodhi aksidenti.


Shtuar 29.06.2026 19:23

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