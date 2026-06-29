VLEN i përgjigjet Osmanit: Të sqarojë çfarë sollën vitet e tij në postet më të larta të shtetit

VLEN ka dalë me reagim ndaj qëndrimeve të Bujar Osmanit, pasi ai deklaroi se bilanci i VLEN-it pas dy vitesh në qeveri është dëshpërues dhe se vendi ka mbetur në vendnumëro, duke zëvendësuar agjendën evropiane me politika ditore.
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Nga ky koalicion thonë se Osmani duhet të japë llogari për periudhën kur ka ushtruar funksione në majat e shtetit.
“I preferuari i çdo pushteti dhe funksionari i përjetshëm i BDI-së, i mësuar me përkëdheljet e pushtetit dhe privilegjet e posteve të njëpasnjëshme, bën mirë që t’i tregojë popullatës se cili ishte hajri për qytetarin e thjeshtë nga qëndrimi i tij në poste pa ndërprerë. Ministër pa legjitimitet, politikan pa bazë elektorale, funksionar pa vota, Bujar Osmani do të mbahet mend vetëm si i dëgjzeshmi i shefave që shfrytëzoi postet për beneficione personale, ndërkohë shqiptarët i la në mjerim dhe varfëri”.
Sipas VLEN-it, kur Osmani flet për izolimin e vendit, duhet pasur parasysh se ai u emërua ministër në Qeverinë anti-NATO që doli nga vetoja e Greqisë në Bukuresht. Ata theksojnë gjithashtu se ai ishte ministër edhe në Qeverinë e antikuizimit të Maqedonisë, duke përmendur se aprovoi Shkupi 2014, riemërtimin e Aeroportit dhe riemërtimin e autostradës.
“Sa i përket lirisë dhe të drejtave të shqiptarëve, Bujar Osmanin e kujtojmë si avokatin publik të shtetit në rastin Monstra, si të heshturin në rastin Harun Aliu, si të humburin në Lagjen e trimave, si të frikësuarin në të gjitha proceset e montuara ku shqiptarët vërtetë kishin përfaqësues, por nuk kishin përfaqësim dhe zë në Qeveri”, thonë nga VLEN.