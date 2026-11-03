VLEN e cilëson skandal të paprecedent lirimin nga arresti të Artan Grubit dhe Përparim Bajramit

VLEN e ka quajtur lirimin nga arresti të Artan Grubit dhe Përparim Bajramit një skandal të paprecedent dhe një tallje të hapur me institucionet shtetërore. Reagimi erdhi pas lajmeve se Përparim Bajrami, ish-drejtor i Lotarisë Shtetërore, ka ofruar garanci prej 1.1 milionë eurosh për t’u gjykuar në liri.
Sipas VLEN-it, opinioni është tronditur nga informacioni se Bajrami, një burrë në të tridhjetat që punën e parë e kishte në Lotarinë Shtetërore, siguroi lirinë përmes një garancie mbi një milion euro. Partia thekson se pak më herët edhe shefi i tij doli nga arresti shtëpiak, megjithëse të dy kishin qenë të arratisur nga drejtësia për më shumë se një vit.
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VLEN ngre pyetjen nëse Sasho Mijallkovi po i kthen një borxh Artan Grubit për shërbimet që, sipas partisë, ky i kishte bërë duke e lënë të lirë, ndërsa shqiptarët qëndronin në burgje. Ajo pyet gjithashtu nëse lirimet lidhen me manipulimin e sistemit të drejtësisë përmes gjyqtarëve të bindur ndaj ndikimit, çështje për të cilën, sipas VLEN-it, Grubi përfundoi në listën e zezë amerikane.
Partia shtron më tej pyetjen nëse drejtësia dhe lufta kundër korrupsionit po pengohen nga figura të lidhura me shërbimet sekrete dhe nëntokën. Ajo kërkon të dijë nëse qytetarët po mbartin pasojat e lojërave të pushtetit të kaluar me eksponentë të shërbimeve sekrete dhe të aleancave të tyre të heshtura me kartelet e krimit të organizuar.
VLEN kërkon që organet kompetente, gjyqësori dhe prokuroria të shpjegojnë menjëherë se si u liruan dy personat që kishin qenë të arratisur nga drejtësia. Si parti në pushtet, ajo thotë se do të përdorë të gjithë mekanizmat institucionalë për të zbardhur rastin dhe për t’i siguruar qytetarët se nuk do të lejojë tallje me drejtësinë dhe shtetin.
Partia kërkon edhe vëmendje më të madhe ndërkombëtare ndaj asaj që e përshkruan si degradim të institucioneve dhe cenim të besimit të qytetarëve te shteti i së drejtës dhe lufta kundër krimit të organizuar në një vend anëtar të NATO-s. VLEN u bën thirrje faktorit ndërkombëtar dhe ambasadave të huaja ta ndjekin nga afër procesin, në interes të transparencës dhe sundimit të ligjit.
Në reagim, VLEN përmend se Artan Grubi është në listën e zezë amerikane për veprimtari korruptive në bashkëpunim me Mijallkovin. Partia deklaron gjithashtu se pas Grubit, edhe Përparim Bajrami po lirohet nga paraburgimi me garanci prej 1.2 milionë eurosh. Sipas saj, këto zhvillime nuk duhet të kalojnë pa u vënë re ose pa përgjegjësi, dhe kushdo që ka pasur rol në to duhet të japë llogari sipas përgjegjësive ligjore dhe institucionale.