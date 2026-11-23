Nga 1 janari 2027, tarifat e ngrohjes qendrore për qytetarët mund të rriten me rreth 7,5 për qind, nëse Komisioni Rregullator i Energjetikës miraton propozimet. Në Shkup, familjet që aktualisht paguajnë 3 mijë denarë në muaj, mund të përballen me një faturë prej 3,225 denarësh.
Për kompanitë dhe personat juridikë që furnizohen me ngrohje qendrore, rritja e parashikuar është rreth 13 për qind. Si arsye për këtë propozim përmendet shtrenjtimi i gazit natyror në bursat ndërkombëtare. Nëse konfirmohet, kjo do të shënojë rritjen e tretë të çmimit të ngrohjes brenda një viti.
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Po nga 1 janari 2027, paralajmërohet edhe rritje prej 2 deri në 3 për qind e çmimit të energjisë elektrike. Kryeministri Hristijan Mickoski tha se Qeveria do të përpiqet ta parandalojë shtrenjtimin dhe të mbrojë standardin e qytetarëve.
“Jo. Kjo varet nga Komisioni Rregullator. Ne e dimë që ne si Qeveri vendosim për çmimin që EMV do të paraqesë në ankand dhe në tenderin e shpallur nga “EVN Home”. Ne si Qeveri do të bëjmë çmos që të mos e rrisim atë çmim dhe do ta mbrojmë standardin e qytetarëve me të gjitha mjetet e mundshme, edhe pse çmimi në bursa është katër deri në pesë herë më i lartë se ai që do të ofrojë EMV”, deklaroi Hristijan Mickoski.
Disa ditë më parë, Mickoski paralajmëroi se dimri do të jetë i vështirë, duke thënë se bota po përballet me një krizë të madhe energjetike.
Ndërkohë, opozita ngre vazhdimisht shqetësimin për shtrenjtimet, të cilat, sipas saj, do të ndikojnë drejtpërdrejt në çmimet e ushqimeve dhe të shërbimeve.