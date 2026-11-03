Personeli i KFOR-it stërvitet për evakuimin mjekësor me helikopterë

Ushtarë të Komandës Rajonale-Lindje dhe personel mjekësor i KFOR-it morën pjesë së bashku në një trajnim për evakuimet mjekësore dhe operacionet me helikopterë.
KFOR-i njoftoi se gjatë trajnimit u ushtruan procedurat për bartjen, zbritjen dhe ngritjen e pacientëve me helikopter.
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Sipas KFOR-it, stërvitja synon të forcojë bashkëpunimin, sigurinë e aviacionit dhe gatishmërinë mjekësore, në mënyrë që pacientët të marrin trajtim efektiv që nga vendi i lëndimit e deri në nivelet më të larta të kujdesit shëndetësor.
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