Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Michalis Rokas, paraqiti gjetjet e raportit të Komisionit Evropian për Maqedoninë për vitin 2026, gjatë një seance të përbashkët të Komisionit për Çështje Evropiane dhe Këshillit Nacional për Eurointegrime.
Rokas vuri në dukje rezultate në disa drejtime, përfshirë digjitalizimin, përafrimin e legjislacionit, reformat dhe politikën e jashtme. Ai rikujtoi, megjithatë, se për avancimin drejt negociatave të anëtarësimit mbetet i domosdoshëm plotësimi i kushteve të dakorduara.
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“Siç e dini, faza e ardhshme e negociatave të anëtarësimit varet nga hapat për të cilët jemi marrë vesh në të kaluarën. Së pari, ndryshimet kushtetuese, së dyti, marrëveshja për administratën publike dhe reforma e saj, por edhe reforma dhe udhëzimet në gjyqësor, si dhe planet e veprimit që vijnë së bashku me to. Të gjitha së bashku do të mundësojnë hapjen e kapitullit 1”, deklaroi Michalis Rokas.
Në mbledhje mori pjesë edhe presidentja Gordana Siljanovska Davkova. Ajo përshëndeti nismat në BE dhe qëndrimin se çështjet dypalëshe që nuk lidhen me kriteret e anëtarësimit nuk duhet të përfshihen në negociata.
“Synimi ynë nuk ka ndryshuar: anëtarësimi i plotë në BE. Nuk kërkojmë privilegje, trajtim të posaçëm apo standarde më të ulëta. Kërkojmë që rregullat, parimet dhe vlerat evropiane të zbatohen në mënyrë të qëndrueshme, si dhe barazi, siguri juridike dhe anëtarësim të mbështetur në merita”, u shpreh Gordana Siljanovska Davkova.
Zëvendëskryeministri dhe ministri për Çështje Evropiane, Bekim Sali, tha se temat e pazgjidhura duhet të trajtohen përmes dialogut.
“Raporti e bën të qartë edhe se nuk është shënuar përparim për ndryshimet kushtetuese të përcaktuara në konkluzionet e Këshillit të vitit 2022. Kjo vazhdon të jetë sfidë politike dhe institucionale, të cilën nuk mund ta anashkalojmë. Çështjet e hapura duhet t’i zgjidhim me dialog serioz, duke respektuar detyrimet evropiane, proceset demokratike dhe shqetësimet e ligjshme të qytetarëve”, deklaroi Bekim Sali.
Kreu i LSDM-së, Venko Filipçe, e cilësoi raportin si shumë negativ dhe tha se nuk pasqyron përmirësim në sektorët kryesorë.
“Do ta përshkruaja raportin si katastrofal. Nuk ka përparim në asnjë fushë kyçe, në ato që partnerët tanë të huaj dhe BE-ja, por edhe qytetarët, kërkojnë e presin nga ne. Nuk ka përmirësim në gjyqësor, në luftën kundër korrupsionit, në legjislacionin zgjedhor apo në media. Këto janë gjëra që i dimë, sepse i përjetojmë çdo ditë”, tha Venko Filipçe.
Antonio Milloshoski, nga OBRM-PDUKM, u shpreh se partitë duhet të mbajnë qëndrim të përbashkët për kushtet që i vendosen Maqedonisë.
“Nëse ka një çështje për të cilën duhet të bashkohemi, ajo është që shteti të vlerësohet në bazë të standardeve dhe arritjeve. Nuk them se jemi të përsosur: kemi shumë dobësi për të ndrequr, por edhe anë të forta që duhen vlerësuar dhe zhvilluar. Nëse nevojitet arbitrazh për diçka, ai duhet të sigurojë që kontestet dypalëshe, politike dhe të imponuara të mos kthehen në pjesë të kritereve të Kopenhagës”, tha Antonio Milloshoski.
Komisioni Evropian e publikoi raportin më 4 nëntor. Përfundimi kryesor është se Maqedonia ka përparuar në disa reforma, por jo në masën e nevojshme për të shtyrë përpara negociatat me BE-në. Raporti kërkon rezultate të prekshme në sundimin e ligjit, reformimin e institucioneve dhe përmbushjen e detyrimeve të ndërmarra, me theks të veçantë te ndryshimet kushtetuese.