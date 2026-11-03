Faton Peci: Identifikimi i tre intelektualëve të zhdukur, dhimbje për Mitrovicën dhe Kosovën

Faton Peci: Identifikimi i tre intelektualëve të zhdukur, dhimbje për Mitrovicën dhe Kosovën

Kryetari i Mitrovicës, Faton Peci, ka reaguar pas konfirmimit të identitetit të Adem Ademit, Fatmir Fazliut dhe Ali Halitit, të rrëmbyer dhe zhdukur me dhunë nga regjimi serb në prillin e vitit 1999.

Përmes një postimi në Facebook, Peci ka shprehur ngushëllimet për familjet e tyre dhe ka theksuar se tragjedia e këtyre intelektualëve është një dhimbje që prek jo vetëm të afërmit, por edhe Mitrovicën dhe mbarë Kosovën.

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Ai ka rikujtuar se gjatë prillit të vitit 1999, regjimi serb rrëmbeu dhe zhduku intelektualë shqiptarë, me synimin për të heshtur mendjen, dijen dhe zërin e një populli që luftonte për liri.

Sipas Pecit, identifikimet e fundit kanë konfirmuar fatin e Adem Ademit, Fatmir Fazliut dhe Ali Halitit, të cilët ishin pjesë e grupit të intelektualëve të zhdukur.

Peci u ka shprehur familjeve ngushëllimet më të sinqerta, duke nënvizuar se dhimbja e tyre është dhimbje e të gjithëve.

Ai ka deklaruar gjithashtu se Serbia vijon të fshehë krimet dhe të vërtetën, ndërsa kërkesa për zbardhjen e fatit të personave të zhdukur dhe vendosjen e drejtësisë nuk do të ndalet.

“Ne nuk heshtim, nuk harrojmë dhe kërkojmë drejtësi!”, ka përfunduar reagimin e tij Faton Peci.


Shtuar 3.11.2026 23:13

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