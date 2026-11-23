Ministri i Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski, bëri të ditur se MPB-ja ka kryer të gjitha veprimet e nevojshme lidhur me personin e arrestuar, në kuadër të hetimit për kërcënimet ndaj presidentes.
Ai njoftoi se institucionet po vijojnë punën për zbardhjen e plotë të ngjarjes dhe se priten informacione të reja së shpejti, në bashkëpunim me Prokurorinë Themelore Publike.
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Letra me përmbajtje kërcënuese u gjet më 18 nëntor në zyrën popullore të presidentes Gordana Siljanovska-Davkova, në qendër të Shkupit.
Punonjësit e zyrës e raportuan rastin në polici. Në lidhje me ngjarjen, MPB-ja arrestoi një 46-vjeçar, i dyshuar se e kishte lënë letrën. Ende nuk dihet se çfarë përmban ajo apo kujt i drejtohen konkretisht kërcënimet.