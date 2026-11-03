Tenovë, Bërvenicë: Radiçevski merr 225 vota në fshatin me 81,96% banorë shqiptarë

Tenova e Komunës së Bërvenicës shënoi një rezultat që tërhoqi vëmendje: Stojançe Radiçevski, kandidati i VMRO-DPMNE-së, mori 225 vota, ndonëse regjistrimi i vitit 2021 evidentonte 189 maqedonas rezidentë në fshat.
Të dhënat e regjistrimit të fundit tregojnë se Tenova kishte gjithsej 1.175 banorë rezidentë. Prej tyre, 963 ishin shqiptarë, ose 81,96%, ndërsa 189 maqedonas, që përbënin 16,09%.
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Në dy qendrat e votimit të Tenovës, 2047 dhe 2048, në zgjedhjet e 1 nëntorit 2026, Arkin Jahiji i AKI-së siguroi 349 vota (59,15%). Radiçevski mori 225 vota, apo 38,14%.
Rezultati i Radiçevskit është 36 vota mbi numrin e maqedonasve rezidentë të regjistruar në vitin 2021. Ky krahasim, megjithatë, nuk përcakton përkatësinë etnike të personave që votuan, pasi popullsia rezidente dhe lista zgjedhore janë kategori të ndryshme.
Në raundin e parë, të mbajtur dy javë më parë, Radiçevski kishte marrë 136 vota. Këtë herë ai siguroi 225, pra 89 më shumë.
Nga 1.700 votues të regjistruar në Tenovë, në votime morën pjesë 590, ose 34,71 për qind.