Pajisjet dimërore të detyrueshme për automjetet nga 15 nëntori deri më 15 mars

Automjetet duhet të jenë të pajisura me pajisje dimërore gjatë periudhës nga 15 nëntori deri më 15 mars. Ky detyrim buron nga Rregullorja për pajisjet e detyrueshme për automjetet, biçikletat dhe mjetet e tërhequra nga kuajt për pjesëmarrje të sigurt në trafikun rrugor, si dhe për traktorët për kryerjen e sigurt të punëve bujqësore ose pyjore, e botuar në Gazetën Zyrtare Nr. 31 të vitit 2010.
Për mjetet me masë maksimale të lejuar deri në 3,500 kilogramë, kërkohen goma dimërore në të katër rrotat, me thellësi të profilit jo më të vogël se katër milimetra në të gjithë perimetrin dhe gjerësinë. Si alternativë lejohen goma verore në të katër rrotat, me profil të paktën 4 mm në perimetër dhe gjerësi, me kusht që në automjet të ketë zinxhirë bore të përmasave të përshtatshme për rrotat lëvizëse ose pajisje të tjera të përshtatshme.
Të lidhura
None found
Për automjetet me të katër rrotat aktive (4 x 4), gomat dimërore duhet të vendosen në secilën rrotë dhe të kenë profil me thellësi minimale 6 mm në perimetër dhe gjerësi. Mund të përdoren edhe goma verore në të katër rrotat me thellësi profili të paktën 4 mm në perimetër dhe gjerësi, nëse mjeti është i pajisur me zinxhirë bore. Kur transmisioni është i përhershëm, zinxhirët duhet të montohen të paktën në boshtin e pasmë, ndërsa për transmisionin e kthyeshëm vendosja e tyre kërkohet të paktën në boshtin që mbetet vazhdimisht i angazhuar.
Sipas Ministrisë së Brendshme, për mjetet me masë maksimale të lejuar mbi 3.500 kilogramë, pajisja dimërore përfshin goma dimërore në rrotat lëvizëse, me profil të paktën 6 mm në perimetër dhe gjerësi. Alternativa tjetër janë gomat verore në të katër rrotat, me thellësi profili 4 mm në perimetër dhe gjerësi, nëse automjeti ka zinxhirë bore me përmasa të përshtatshme për rrotat lëvizëse ose mjete të tjera ndihmëse të përshtatshme. Autobusët dhe automjetet e mallrave, të cilave arsyet teknike nuk u lejojnë montimin e zinxhirëve në rrotat lëvizëse, duhet të kenë në këto rrota goma dimërore dhe të mbajnë edhe një lopatë.
Një gomë cilësohet dimërore kur në anën e saj mban shënimin “MS”, “M+S”, “M & S”, si dhe simbolin e një floku dëbore brenda një mali të stilizuar me tre maja.
Rregullorja në fuqi për Pajisjet e Detyrueshme të Automjeteve nuk lejon që automjetet në trafikun rrugor të pajisen me goma me thumba.
Ministria e Brendshme u kërkon qytetarëve të respektojnë detyrimin ligjor për pajisjet dimërore, duke theksuar se ato mundësojnë qarkullim të qetë dhe të sigurt në rrugë gjatë kushteve dimërore.