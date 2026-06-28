Rroga mesatare neto në Maqedoninë e Veriut shkon në 790 euro, IT-ja mbetet sektori më i paguar me mbi 1.400 euro

Sipas të dhënave zyrtare, paga mesatare neto mujore në Maqedoninë e Veriut ka arritur në 48.779 denarë, që përkthehet në afërsisht 790 euro. Megjithatë, niveli i të ardhurave ndryshon dukshëm mes sektorëve të ndryshëm, me hendek që në disa raste shkon në disa qindra euro.
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Informimi dhe komunikimi kryeson për sa i përket pagave, me një mesatare prej 87.272 denarësh, ose rreth 1.420 euro. Më pas vijnë veprimtaritë financiare dhe të sigurimit, ku paga mesatare është 77.716 denarë, afërsisht 1.265 euro, ndërsa minierat dhe guroret regjistrojnë 57.864 denarë, ose rreth 940 euro.
Në fundin e listës qëndron sektori i akomodimit dhe shërbimit ushqimor, ku paga mesatare arrin në 34.846 denarë, që është rreth 565 euro. Pas tij renditen bujqësia, pylltaria dhe peshkimi me 37.387 denarë, ose rreth 608 euro, si edhe shërbimet administrative dhe mbështetëse me 39.689 denarë, afërsisht 645 euro.
Në krahasim me të njëjtin muaj të një viti më parë, paga mesatare neto në prill 2026 ka shënuar rritje prej 7,3 për qind, duke konfirmuar vijimin e prirjes së rritjes së pagave në vend.