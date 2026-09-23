Studimi britanik: Makinat elektrike harxhojnë më shpejt gomat, por ja pse ia vlejnë në kilometrazhe të larta

Një hulumtim i fundit në Britani ka nxjerrë në pah se automjetet elektrike kanë gati dyfish më shumë gjasa të pësojnë defekte në goma në krahasim me makinat që punojnë me benzinë.
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Megjithatë, të dhënat tregojnë se në disa komponentë të tjerë mekanikë, këto automjete mund të jenë më jetëgjata, sidomos kur arrijnë kilometrazhe të konsiderueshme.
Masa e madhe e baterive dhe çifti rrotullues i fuqishëm që motorët elektrikë dërgojnë pa vonesë te rrotat ushtrojnë presion të shtuar mbi gomat, duke shkurtuar jetëgjatësinë e tyre.
Studimi, i realizuar me porosi të Shoqatës Britanike të Automjeteve me Qira dhe Leasing (BVRLA), ka evidentuar se një pjesë e pronarëve të makinave elektrike po ndeshen me shpenzime shtesë për ndërrimin dhe mirëmbajtjen e gomave.
Këto kosto janë cilësuar si një lloj “takse e gomave”, pasi zëvendësimi i tyre, veçanërisht në modelet e shtrenjta, mund të arrijë në qindra paund.
Arsyeja e konsumimit të shpejtë të gomave tek EV-të
Bateritë e këtyre makinave peshojnë disa qindra kilogramë dhe, në varësi të modelit, përbëjnë deri në një të katërtën e masës totale të automjetit.
Ndryshe nga motorët me benzinë që e çlirojnë fuqinë në mënyrë progresive, motorët elektrikë gjenerojnë çift rrotullues maksimal pothuajse në çast.
Kjo sjellje bën që gomat t’i nënshtrohen një force të madhe që në sekondën e parë të nisjes.
Sipas raportit, ndërthurja e peshës së baterisë me çiftin rrotullues të menjëhershëm rrit ndjeshëm konsumin dhe defektet e gomave.
“Makinat elektrike paraqesin rreth 1.8 herë më shumë probleme me gomat sesa ato me benzinë, për shkak të masës së baterisë dhe çiftit rrotullues të lartë që nga rrotullimet e ulëta”, thekson raporti.
Të dhënat nga 47 milionë teste teknike
Analiza përfshiu mbi 47 milionë kontrolle periodike MOT të kryera në Mbretërinë e Bashkuar.
Nga këto shifra, diferenca midis makinave elektrike dhe atyre me benzinë ishte e dukshme në disa grupe kilometrazhi.
Për automjetet që kishin kaluar nga 20 mijë deri në 40 mijë milje, ato elektrike shënuan mesatarisht 5.8 defekte gomash për çdo 100 njësi.
Ndërkohë, tek makinat me motor benzine, ky tregues ishte vetëm 3.2.
Diferenca mbetej e pranishme edhe në rastet e kilometrazheve më të larta.
Shifrat tregojnë normën e defekteve të gomave për 100 automjete.
Modelet më problematike
Studimi zbuloi se disa modele elektrike kishin diferenca të mëdha me versionet e tyre me djegie të brendshme.
Nissan e-NV200 regjistroi gati shtatë defekte shtesë në goma për çdo 100 automjete, krahasuar me variantin me naftë.
Volkswagen e-Golf shfaqi rreth pesë defekte më shumë se versioni me benzinë, teksa Hyundai Kona Electric kishte rreth katër defekte më tepër.
Megjithatë, modele si BMW i3, Kia Niro EV dhe Hyundai Ioniq Electric dolën më mirë në këtë aspekt.
Sipas studiuesve, përmirësimi i dizajnit të makinave elektrike dhe shpërndarja më e balancuar e peshës së baterisë mund të ndihmojnë në uljen e konsumit të gomave.
Raporti sugjeron që kompanitë me flota automjetesh të adoptojnë sisteme aktive monitorimi të presionit dhe goma të përforcuara të projektuara posaçërisht për makinat elektrike.
Aspekte ku EV-të ia kalojnë makinave tradicionale
Pavarësisht rezultateve negative në lidhje me gomat, makinat elektrike performuan më mirë në disa kategori të tjera gjatë kontrollit teknik.
Në rastin e automjeteve me kilometrazh midis 90 mijë dhe 120 mijë milje, vetëm 16.5 për qind e atyre elektrike nuk e kaluan testin MOT.
Për makinat me benzinë të së njëjtës vjetërsi dhe me kilometrazh të ngjashëm, kjo përqindje ishte 22 për qind.
Dështimi në kontrollin teknik MOT
Automjete me 90,000–120,000 milje
Makina elektrike
16.5%
Makina me benzinë
22%
Të dhënat treguan gjithashtu se makinat elektrike moderne kishin më pak gjasa të kishin probleme me pezullimin dhe frenat.
Për më tepër, mungesa e sistemit të shkarkimit eliminon një familje të tërë defektesh që hasen shpesh tek automjetet klasike.
Kilometrazhi i lartë nuk përbën domosdoshmërisht rrezik
Toby Poston, drejtori ekzekutiv i BVRLA-së, u shpreh se këto gjetje vënë në dyshim bindjen e zakonshme që makinat me shumë milje janë automatikisht më të rrezikshme për defekte mekanike.
“Kilometrazhi ka qenë gjithmonë ndër gjërat e para që blerësit kontrollojnë në tregun e makinave të përdorura. Kalimi i pragut prej 60 apo 70 mijë miljesh mund të ndryshojë shumë perceptimin për një automjet”, tha ai.
Megjithatë, sipas Poston, makinat elektrike kërkojnë një këndvështrim tjetër.
“Shumë prej makinave elektrike që po hyjnë tani në tregun sekondar kanë shërbyer më parë në flotat e kompanive dhe të leasingut, duke grumbulluar tashmë një kilometrazh të konsiderueshëm”, shpjegoi ai.
“Ajo që tregojnë këto të dhëna është se kilometrazhi, i konsideruar i vetëm, nuk duhet t’i trembë konsumatorët. Një makinë elektrike e mbajtur mirë, edhe me shumë milje, mund të jetë një mjet i përdorur tejet i besueshëm.”
Progresi në teknologjinë e gomave
Studimi u krye nga organizata New AutoMotive, e cila mbështet kalimin drejt elektromobilitetit.
Autorët theksuan se kjo është hera e parë që të dhënat e testeve MOT përpunohen në një përmasë kaq të gjerë për këtë qëllim.
Megjithatë, specialistët vënë në dukje se rezultatet duhen lexuar duke pasur parasysh përparimin e shpejtë teknologjik.
Steve Walker nga Auto Express theksoi se studimi fokusohet kryesisht tek modelet më të vjetra elektrike dhe nuk merr parasysh llojin e gomave të përdorura.
“Dizajnimi i makinave elektrike dhe teknologjia e gomave të dedikuara për to kanë avancuar ndjeshëm në një hark të shkurtër kohe”, u shpreh ai.
Sipas Walker, ka mundësi që modelet më të reja elektrike të tregojnë rezultate më të mira kur të paraqiten për kontrollet e para teknike pas tre vitesh.
Të dhënat sugjerojnë se, edhe pse pronarët e makinave elektrike mund të kenë shpenzime më të larta për zëvendësimin e gomave, mirëmbajtja e përgjithshme mekanike rezulton më e leverdisshme në disa drejtime, veçanërisht për modelet bashkëkohore dhe makinat e përdorura me kilometrazh të lartë.