Aston Martin sjell Valhalla Spider, variantin më të rrallë të supermakinës 1,064 kuaj-fuqi

Prodhuesi britanik Aston Martin duket se po punon për një version të hapur të supermakinës së tij Valhalla, i cili do të jetë edhe më i kufizuar në numër se modeli ekzistues.
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Valhalla aktualisht radhitet ndër krijimet më të rralla të markës, me gjithsej 999 kopje të destinuara për tregun ndërkombëtar. Për nga aftësitë dinamike, ajo qëndron midis modeleve si Lamborghini Revuelto dhe hipermakinave me çmime shumë më të larta, përfshirë Ferrari F80 dhe McLaren W1.
Tani, kompania angleze synon ta bëjë këtë makinë akoma më të veçantë. Sipas burimeve nga “The Supercar Blog”, debutimi i Valhalla Spider është caktuar për muajin nëntor, ndërsa tirazhi i prodhimit do të jetë më i reduktuar se ai i variantit Coupe.
Një nga veçoritë dalluese të Valhalla Spider do të jetë paneli i çatisë që mund të hiqet dhe të riinstalohet nga pronari i automjetit. Kjo zgjidhje e stilit “targa” dallon nga sistemet tradicionale të kabrioleve që përdorin mekanizma të palosshëm prej metali ose pëlhure, duke i lejuar Aston Martin të anashkalojë peshën shtesë dhe ndërlikimet inxhinierike. Arkitektura e ngushtë e Valhalla-s e bën gjithashtu problematike montimin e një sistemi klasik të hapjes dhe mbylljes, prandaj një panel i lëvizshëm shihet si alternativa më praktike për këtë model të ri.
Edhe pse karroceria pëson modifikime, pjesa teknike e Valhalla Spider pritet të mbetet e pandryshuar. Makina do të trashëgojë motorin V8 4.0-litërsh biturbo me origjinë nga Mercedes-AMG, i asistuar nga tre motorë elektrikë. Dy prej këtyre njësive janë pozicionuar në aksin e përparmë, ndërsa i treti gjendet në pjesën e pasme. Së bashku, sistemi hibrid gjeneron një fuqi totale prej 1,064 kuaj-fuqish dhe një moment rrotullues maksimal prej 1,100 Nm. Propulsori termik shoqërohet me një kambio automatike me tetë marshe, ndërsa e gjithë forca shpërndahet në të katër rrotat.
Një nga prioritetet e inxhinierëve për Valhalla Spider është ruajtja e një mase sa më të afërt me atë të modelit bazë. Varianti Coupe peshon rreth 1,655 kilogramë, dhe megjithëse varianti i hapur do të jetë disi më i rëndë për shkak të konsolidimeve të nevojshme në shasi, pesha totale nuk pritet t’i kalojë 1,700 kilogramë, falë konstruksionit të gjerë me fibër karboni.
Nëse këto parashikime materializohen, Aston Martin do të zgjeronte portofolin e vet në kategorinë e supermakinave hibride me performancë të lartë, duke bashkuar potencialin ekstrem të motorizimit me eksperiencën e drejtimit në qiell të hapur. Deri në këto momente, shtëpia britanike nuk ka dhënë asnjë njoftim zyrtar mbi lançimin e Valhalla Spider, numrin final të njësive që do të montohen apo gamën e mundshme të çmimeve.