Zbulohen detajet: Si e hodhi poshtë Gabriel Martinelli Premier Ligën për kontratën me Al Hilalin

Sipas zbulimeve të agjentit të tij, Marcos Casseb, Gabriel Martinelli refuzoi përpara se të firmoste me Al-Hilalin në Ligën Profesioniste Saudite një sërë ofertash nga ekipe të Premier Ligës, si dhe nga Italia e Gjermania.
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Transferimi i sulmuesit anësor brazilian te kampionët e Arabisë Saudite i dha fund një cikli shtatëvjeçar te Arsenali, në këmbim të 60 milionë paundëve.
I ardhur në “Emirates” në moshën 18-vjeçare, Martinelli ishte një nga protagonistët e fitimit të titullit të Premier Ligës sezonin e kaluar, duke kontribuar me 11 gola në të gjitha kompeticionet.
Casseb, i cili përfaqëson agjencinë “Roc Nation Sports”, sqaroi se ndarja u pa si hapi i duhur si për lojtarin ashtu dhe për klubin londinez pas gati një dekade bashkëpunimi.
“Rrugëtimi i tij me Arsenalin mori fund. Ai erdhi kur ishte 18 vjeç dhe qëndroi shtatë sezone”, u shpreh agjenti.
Ai shtoi se klubi kishte kaluar nëpër një transformim të thellë dhe se suksesi në kampionat krijoi rrethana të përshtatshme për një lamtumirë. “Ne menduam se kishte ardhur çasti për të ecur përpara, dhe klubi ndante të njëjtin mendim. Ishte një zgjidhje shumë e favorshme për të dyja anët”, shpjegoi Casseb.
Për më tepër, ai theksoi rëndësinë ekonomike të marrëveshjes: “Ndër të tjera, ai u shndërrua në shitjen më fitimprurëse në historinë e Arsenalit dhe vijoi t’i sillte të ardhura të mëdha klubit me largimin e tij”.
Kur u pyet për alternativat në treg, agjenti konfirmoi se pati një interes të gjerë. “Kishim oferta nga skuadra italiane, gjermane dhe madje edhe nga klube të tjera të Premier Ligës, por mendoj se ai kishte nevojë dhe dëshirë të fitonte qetësi mendore dhe një ambient të ri”, rrëfeu ai.
Zgjedhja e destinacionit të ri u bazua te një projekt ambicioz. “Ai iu bashkua klubit më të madh në Azi për të qenë pjesë e një vizioni shumë sfidues. Këtë e tregon edhe cilësia e lojtarëve që po afrojnë. Kanë marrë tre futbollistë që ishin në Kupën e Botës dhe të tre janë nën 27 vjeç”, detajoi Casseb.
Ai vërejti gjithashtu një ndryshim në strategjinë e tregut arab. “Ky është trendi i ri në futbollin saudit. Po synojnë ta përtërijnë imazhin e kampionatit duke ulur moshën mesatare dhe projekti i tyre ka tërhequr vëmendje të madhe. Për të ishte vërtet thelbësore që të ndërronte ajër”, përmbylli agjenti Casseb.