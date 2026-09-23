Zbardhen planet e PD-së pas mbledhjes së kryesisë, nga riorganizimi te mocioni ndaj Ramës

Pas përfundimit të punimeve të kryesisë dhe sekretariatit, Partia Demokratike ka nxjerrë një paketë të plotë vendimesh që prekin si riorganizimin e brendshëm ashtu edhe veprimet e ardhshme parlamentare.
Një nga pikat kryesore të miratuara parashikon dërgimin e menjëhershëm të anëtarëve të kryesisë në të gjitha degët lokale, si pjesë e një fushate të gjerë për të rigjallëruar dhe ristrukturuar organizatën në rang kombëtar.
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Njëkohësisht, u ra dakord që procesi i seleksionimit të kandidatëve për zgjedhjet e ardhshme vendore të mbyllet brenda dy javëve të para të muajit tetor.
Në frontin ligjvënës, organi drejtues i PD-së konfirmoi vendimin e grupit parlamentar për të dorëzuar në Kuvend propozimin e reformës zgjedhore. Ky draft, i cili parashikon një Shqipëri me 100 njësi të qeverisjes vendore, është produkt i një pune të thelluar nga ekipi i ekspertëve të kësaj force politike.
Përtej çështjeve organizative, diskutimet u shtrinë edhe mbi strategjinë e opozitës për të ardhmen. Sipas informacioneve të siguruara nga gazetari Ardit Hoxha, në tryezën e bisedimeve u vu në shqyrtim mundësia e thirrjes së një proteste mbarëkombëtare, megjithëse ende nuk është përcaktuar asnjë detaj konkret për kohën apo vendin.
Gjithashtu, u debatua edhe për idenë e ngritjes së një mocioni mosbesimi kundër kryeministrit Edi Rama. Megjithatë, burimet pohuan se për këtë nismë nuk u arrit një vendim përfundimtar nga kryesia e Partisë Demokratike.