Prokuroria e Shkupit kërkon paraburgim për 51-vjeçarin që dyshohet se vrau bashkëshorten dhe i fshehu trupin

Prokuroria Themelore Publike në Shkup ka nxjerrë mbrëmjen e kaluar urdhër për zhvillimin e hetimeve ndaj një 51-vjeçari, për të cilin ka dyshime të bazuara se ka kryer veprën penale “Vrasje”, sipas nenit 123, paragrafi 2, pika 2 të Kodit Penal.

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Sipas të dhënave të prokurorisë, më 25 qershor, në afërsi të fshatit Letevci, gjatë ushtrimit të dhunës në familje, i dyshuari dyshohet se ia ka marrë jetën gruas së tij me paramendim. Atë mbrëmje, ai e kishte marrë me automjet nga vendi ku ajo punonte dhe më pas e kishte dërguar në një zonë të paarritshme lehtë, ku e kishte sulmuar fizikisht.

Dyshohet se ai i kishte ushtruar presion të fortë në qafë me një pjesë të trupit të tij, ndërsa njëkohësisht ia kishte mbuluar gojën dhe hundën, duke i pamundësuar frymëmarrjen. Viktima kishte kundërshtuar dhe ishte përpjekur të mbrohej, por nuk arriti të largohej dhe, sipas dyshimeve, humbi jetën në vend si pasojë e mbytjes.

Pas ngjarjes, 51-vjeçari dyshohet se e fshehu trupin e saj nën degë, mes pemëve, ndërsa një ditë më vonë paraqiti në polici zhdukjen e bashkëshortes.

Më 27 qershor, ai u kishte thënë tre personave të njohur se e dinte vendndodhjen e gruas, pasi, sipas pretendimit të tij, ajo i ishte shfaqur në ëndërr dhe i kishte treguar ku duhej të shkonte për ta gjetur. Më pas, të gjithë së bashku shkuan me automjet në vendin ku u vu re trupi i gruas dhe rastin e raportuan në polici.

Prokurori publik vlerëson se në këtë rast ekzistojnë rrethana që tregojnë rrezik arratisjeje, mundësi për pengim të procedurës penale përmes ndikimit te dëshmitarët, si dhe rrezik që i dyshuari të kryejë një vepër tjetër penale.

Po ashtu, prokuroria ka marrë në konsideratë edhe natyrën dhe rëndësinë e krimit, si dhe mënyrën se si dyshohet se është kryer, duke vlerësuar se ka pasur periudhë paraprake planifikimi, por edhe veprime pas ngjarjes, kur i dyshuari fshehu trupin e së dëmtuarës. Sipas prokurorisë, ai njëkohësisht kishte krijuar pamjen e rreme të një bashkëshorti të shqetësuar, i cili merrte pjesë aktivisht në kërkimin e saj dhe përpiqej të ndërtonte një alibi për t’iu shmangur ndjekjes penale. Për këto arsye, prokurori publik i ka dorëzuar gjyqtarit të procedurës paraprake në Gjykatën Themelore Penale në Shkup propozimin për caktimin e masës së paraburgimit.


Shtuar 29.06.2026 11:51

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