Gjykata Kushtetuese jep verdiktin për formimin e qeverisë së re

Më 23 shtator, Gjykata Kushtetuese e Kosovës dha vendimin për dy kërkesa të bashkuara, të regjistruara si KO256/26 dhe KO258/26, të cilat ishin iniciuar nga deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Arian Tahiri, së bashku me kolegë të tjerë parlamentarë.

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Sipas komunikimit zyrtar, kjo gjykatë konstatoi se akti i datës 13 shtator 2026, me të cilin u zgjodh Kabineti qeveritar i Kosovës, nuk cenon dispozitat e nenit 95 të Ligjit Themeltar.

Si pasojë, procesi i votimit për ekzekutivin e ri rezulton të jetë në përputhje me Kushtetutën.

Ndërkohë, u theksua se Kuvendi i Kosovës u formua pas skadimit të periudhës tridhjetëditore që parashikon paragrafi 1 i nenit 66 [Zgjedhja dhe Mandati] i Kushtetutës së Republikës.


Shtuar 23.09.2026 15:14

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