Përplasje e fortë në konferencën për shtyp në Holandë, Van Dijk debaton ashpër me katër gazetarë

Kapiteni i kombëtares holandeze dhe i Liverpoolit, Virgil Van Dijk, u gjend në qendër të një debati të nxehtë me përfaqësues të medias gjatë një konference për shtyp të zhvilluar sot (e mërkurë) në Zeist.

Disa pyetje dhe pohime nga gazetarët nuk i shkuan për shtat kapitenit holandez, i cili u përplas veçanërisht me redaktorin e futbollit të De Telegraaf, Valentijn Driessen.

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Ngjarja nisi pas një pyetjeje të gazetares Noa Vahle. Van Dijk e cilësoi si “absurditet të plotë” idenë se ai kishte kërkuar që Holanda të përdorte pesë mbrojtës në ndeshjen kundër Marokut në Kupën e Botës.

Sipas tij, kjo mundësi ishte hedhur në fakt nga vetë gazetarët gjatë verës së kaluar. Më pas, Van Dijk pati edhe diskutime të tensionuara me Maarten Wijffels dhe Martijn Krabbendam, përpara se të përfshihej Driessen.

Dialogu mes Driessen dhe Van Dijk

Driessen: Virgil, sot duket shumë e vështirë, apo jo? Dukesh pak i irrituar. Zakonisht je një djalë shumë i këndshëm.

Van Dijk: Ndonjëherë gjërat duhen thënë hapur. Nuk mund të dëgjoj pafundësisht të njëjtat ankesa.

Driessen: Por a mund të jesh pak më i hapur? Përgjigjet e tua janë shumë të shkurtra.

Van Dijk: Këtu nuk po zhvillojmë një bisedë private. Në një konferencë për shtyp detyra jote është të bësh pyetje.

Driessen: Përgjigjet e tua janë shumë të shkurtra. Mund të përgjigjesh thjesht, apo jo?

Van Dijk: Nuk kam asnjë problem me shumicën e mediave dhe asnjëherë nuk kam pasur, por kur publikohen gjëra pa kuptim, çfarë duhet të bëj me to?

Driessen i sugjeroi që të fliste me mediat përgjegjëse për pretendime të tilla.

“Epo, a nuk po flas pikërisht me ta tani?”, u kundërpërgjigj Van Dijk, pas së cilës diskutimi përfundoi.


Shtuar 23.09.2026 14:55

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