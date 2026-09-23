Gjykata Kushtetuese jep fjalën përfundimtare për legjitimitetin e seancës konstituive dhe Qeverisë së re

Të mërkurën, Gjykata Kushtetuese e Kosovës shpalli vendimin e saj për dy kërkesat e bashkuara, të regjistruara si KO256/26 dhe KO258/26, të cilat vinin në pikëpyetje kushtetutshmërinë e disa proceseve kyçe institucionale: nga zgjedhja e Kryetares së Kuvendit dhe procedura e votimit për nënkryetarët, deri te konstituimi i legjislaturës së njëmbëdhjetë dhe formimi i Kabinetit qeveritar.

Të lidhura

None found

Trupi gjykues vërtetoi se seanca konstituive e Kuvendit u mbajt pas skadimit të afatit prej 30 ditësh të parashikuar nga Kushtetuta.

Megjithatë, gjykata nuk gjeti shkelje në Vendimin e Kuvendit të datës 13 shtator 2026, me të cilin u miratua Qeveria e Republikës së Kosovës, duke e konsideruar atë në përputhje me nenin 95 të ligjit më të lartë.

Një tjetër pikë e rëndësishme e aktgjykimit thekson detyrimin e ligjvënësve që pa vonesë të plotësojnë vendin vakant të nënkryetarit të Kuvendit, duke e zgjedhur atë nga gjiri i grupit të dytë më të madh parlamentar.

Vendimi sqaron më tej se tejkalimi i afatit kushtetues për themelimin e Kuvendit shënoi automatikisht nisjen e afateve për dy procese thelbësore: zgjedhjen e kreut të shtetit dhe të ekzekutivit.

Në mënyrë specifike, Gjykata Kushtetuese përcaktoi se dritarja 60-ditore për zgjedhjen e Presidentit të Republikës ka nisur më 8 gusht 2026 dhe do të mbyllet më 6 tetor 2026.

Kërkesa u shpall e pranueshme me votim unanim nga ana e gjyqtarëve, ndërsa u hodh poshtë kërkesa për vendosjen e një mase të përkohshme.

Aktgjykimi hyn në fuqi që nga çasti i publikimit të tij nga ana e Gjykatës Kushtetuese.


Shtuar 23.09.2026 15:03

Tags: , ,
I kërkohet Avokatit të Popullit ta dërgojë Ligjin për Specialen në Kushtetuese

I kërkohet Avokatit të Popullit ta dërgojë Ligjin për Specialen në Kushtetuese
Gërvalla: Projektligji për Byronë i është dërguar Zyrës së Kryeministrit

Gërvalla: Projektligji për Byronë i është dërguar Zyrës së Kryeministrit
Nagavci: Kanë mbetur 11 ditë për zgjedhjen e presidentit, nevojitet qasje shtetërore pa protagonizëm

Nagavci: Kanë mbetur 11 ditë për zgjedhjen e presidentit, nevojitet qasje shtetërore pa protagonizëm
Haxhiu: Familjarët e Thaçit, Veselit dhe Krasniqit nuk e pranuan ftesën për takim

Haxhiu: Familjarët e Thaçit, Veselit dhe Krasniqit nuk e pranuan ftesën për takim
Von der Leyen të enjten viziton Prishtinën

Von der Leyen të enjten viziton Prishtinën
Kurti paralajmëron zgjedhje të reja në rast të moszgjedhjes së presidentit

Kurti paralajmëron zgjedhje të reja në rast të moszgjedhjes së presidentit
Tahiri: Mungon vullneti politik për zgjedhjen e presidentit

Tahiri: Mungon vullneti politik për zgjedhjen e presidentit
Nga 25 në 31 vjet burg? Prokuroria kërkon edhe gjashtë vite për Hashim Thaçin

Nga 25 në 31 vjet burg? Prokuroria kërkon edhe gjashtë vite për Hashim Thaçin
sultanbeyli escortGrandpashabet girişJojobetCasibommarsbahisjojobetjojobetcasibomCasibomCasino welcome bonusjojobetcasibomjojobetcasibommarsbahis güncel girişjojobetsekabetcasibom güncel girişcasibom güncel girişcasibom girişcasibom girişcasibomcasibomcasibomholiganbetmarsbahisjojobetfixbetholiganbetmarsbahiscasibomjojobetholiganbetroketbetzbahiscasibombahsegeljojobetbahsegelsekabet