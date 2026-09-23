Gjykata Kushtetuese jep fjalën përfundimtare për legjitimitetin e seancës konstituive dhe Qeverisë së re

Të mërkurën, Gjykata Kushtetuese e Kosovës shpalli vendimin e saj për dy kërkesat e bashkuara, të regjistruara si KO256/26 dhe KO258/26, të cilat vinin në pikëpyetje kushtetutshmërinë e disa proceseve kyçe institucionale: nga zgjedhja e Kryetares së Kuvendit dhe procedura e votimit për nënkryetarët, deri te konstituimi i legjislaturës së njëmbëdhjetë dhe formimi i Kabinetit qeveritar.
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Trupi gjykues vërtetoi se seanca konstituive e Kuvendit u mbajt pas skadimit të afatit prej 30 ditësh të parashikuar nga Kushtetuta.
Megjithatë, gjykata nuk gjeti shkelje në Vendimin e Kuvendit të datës 13 shtator 2026, me të cilin u miratua Qeveria e Republikës së Kosovës, duke e konsideruar atë në përputhje me nenin 95 të ligjit më të lartë.
Një tjetër pikë e rëndësishme e aktgjykimit thekson detyrimin e ligjvënësve që pa vonesë të plotësojnë vendin vakant të nënkryetarit të Kuvendit, duke e zgjedhur atë nga gjiri i grupit të dytë më të madh parlamentar.
Vendimi sqaron më tej se tejkalimi i afatit kushtetues për themelimin e Kuvendit shënoi automatikisht nisjen e afateve për dy procese thelbësore: zgjedhjen e kreut të shtetit dhe të ekzekutivit.
Në mënyrë specifike, Gjykata Kushtetuese përcaktoi se dritarja 60-ditore për zgjedhjen e Presidentit të Republikës ka nisur më 8 gusht 2026 dhe do të mbyllet më 6 tetor 2026.
Kërkesa u shpall e pranueshme me votim unanim nga ana e gjyqtarëve, ndërsa u hodh poshtë kërkesa për vendosjen e një mase të përkohshme.
Aktgjykimi hyn në fuqi që nga çasti i publikimit të tij nga ana e Gjykatës Kushtetuese.