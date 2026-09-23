Detaje të reja për gjendjen e Musialas pas dy episodeve alarmante të kolapsit

Jamal Musiala i Bayern Munichut ndodhet në fazë rikuperimi pas dy episodeve të kolapsit të përjetuara gjatë fazës përgatitore për sezonin e ri. Së fundmi kanë dalë në dritë hollësi të reja mbi gjendjen e tij shëndetësore.
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Sipas Sport Bild, futbollisti ofensiv ka arritur që sërish t’i mbajë nën kontroll të ashtuquajturat kriza të mungesës. Ndryshimi i mjekimit në fund të gushtit ka sjellë efektin e pritur, pasi Musiala ishte rrëzuar në ndeshjet miqësore të Bayernit kundër Heidenheim dhe Leipzig, si pasojë e shqetësimeve të ndërgjegjes me origjinë neurologjike.
Aktualisht gjendja e tij është stabilizuar dhe forma sportive ka nisur të përmirësohet hap pas hapi në këtë fillim sezoni. Megjithatë, 23-vjeçari mbetet nën vëzhgim të vazhdueshëm mjekësor.
Musiala mban kontakte të ngushta me mjekun e skuadrës, Dr. Jochen Hahne, i cili tashmë është kthyer në një nga njerëzit më të besuar të tij brenda klubit. Hahne përkujdeset për të edhe gjatë grumbullimeve me përfaqësuesen gjermane dhe komunikon rregullisht me neurologët që përcaktojnë dozën e barnave. Në këtë proces është përfshirë edhe mjeku i Bayern Munichut, Dr. Peter Ueblacker.
Sport Bild ka zbuluar gjithashtu mënyrën se si Musiala po e përballon situatën. Shokët e tij te Bayern Munich e dinë prej muajsh për problemin. Ai i kishte njoftuar paraprakisht edhe bashkëlojtarët e Kombëtares së Gjermanisë para Kupës së Botës, duke i paralajmëruar për mundësinë e episodeve të tilla.
Musiala u kishte shpjeguar se çfarë mund të ndodhte dhe si duhej të vepronin në një rast të tillë. E njëjta gjë vlen edhe për lojtarët e rinj të Bayern Munichut. Një prej tyre, Ismael Saibari, ishte i pari që nxitoi drejt shokut të tij të ri të repartit sulmues kur Musiala pësoi kolaps në ndeshjen ndaj Leipzigut.