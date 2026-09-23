Trevisa Tufa tregon arsyet pse nuk do të futej kurrë në “Big Brother VIP”: Nuk e përballoj dot ndarjen nga familja

E ftuar në studion e programit “Live From Tirana”, gazetarja Trevisa Tufa ndau me moderatorin Stenaldo Mëhilli detaje nga rruga e saj profesionale dhe objektivat që synon të arrijë në vijim.

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Gjatë bisedës, Mëhilli e pyeti nëse ndonjëherë i kishte kaluar në mendje mundësia e pjesëmarrjes në shtëpinë e famshme të “Big Brother”. Përgjigjia e gazetares ishte mohuese dhe ajo shpjegoi me sinqeritet përse një aventurë e tillë nuk përputhet me natyrën e saj.

Trevisa e përshkroi veten si një person tepër delikat, duke pranuar se qan shpesh dhe se ka një varësi të fortë emocionale nga prindërit e saj. Lidhja e ngushtë me ta dhe me motrën, sipas saj, e bën të pamundur izolimin për një periudhë kaq të gjatë.

Ajo theksoi se edhe po të provonte, rezistenca e saj do të ishte minimale. “Do të zgjaja vetëm dy ditë,” u shpreh Tufa, duke shtuar se nuk do të arrinte t’i përballonte sulmet në pikat e saj më të ndjeshme, si çështjet e familjes apo karrierës.


Shtuar 23.09.2026 14:52

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