Osmani: Rrugët me emra figurash shqiptare në Shkup dhe Çair u emërtuan me vendim të Qeverisë së BDI-së

Nënkryetari i BDI-së, Bujar Osmani, është shprehur se emërtimi i rrugëve në Çair dhe në Qytetin e Shkupit me emrat e figurave shqiptare ka ardhur si pasojë e një vendimi të Qeverisë me pjesëmarrjen e BDI-së, të marrë në vitin 2021, duke nënvizuar se edhe ai vetë ka qenë pjesë e këtij procesi.

“Emërtimi i rrugëve me emrat e figurave shqiptare në Çair dhe në Qytetin e Shkupit ishte rezultat i një vendimi të Qeverisë së BDI-së në vitin 2021, në të cilën pata nderin të jem pjesë.

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E them këtë sepse e njoh nga afër të gjithë procesin. Madje, e kujtoj shumë mirë se jo të gjithë deputetët e BDI-së në atë kohë ishin të interesuar, të përfshirë apo ndihmuan në këtë proces.

Prandaj, është me rëndësi që qytetarët ta dinë të vërtetën: emërtimi i rrugëve me emra shqiptarë në Çair dhe në Shkup ishte rezultat i një vendimi të Qeverisë së BDI-së”, ka shkruar Osmani.


Shtuar 29.06.2026 14:27

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