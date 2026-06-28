Nikollovski: Autostrada Prilep–Manastir do të reduktojë kohën e udhëtimit drejt Athinës

Ministri i Transportit, Aleksandar Nikollovski, bëri të ditur se punimet për ndërtimin e autostradës Prilep–Manastir, që është pjesë e Korridorit 10D, po marrin intensitet.
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Ai vlerësoi se bëhet fjalë për segmentin më të gjatë të vetëm autostradë që po ndërtohet aktualisht në vend, i cili do ta lidhë rajonin e Pellagonisë me rrjetin rajonal të transportit.
Sipas Nikollovskit, plani është që segmenti i parë, me gjatësi prej 10.5 kilometrash, të lëshohet në përdorim në gjysmën e parë të vitit 2027, ndërsa gjatë vitit të ardhshëm qarkullimi të zhvillohet përgjatë gjithë traseut prej 40 kilometrash në njërën korsi.
Ministri theksoi gjithashtu se me ndërtimin e kësaj autostrade, udhëtimi nga Shkupi drejt Athinës pritet të shkurtohet për rreth 3 deri në 3.5 orë, çka, sipas tij, do të hapë mundësi për zhvillim më të madh ekonomik, biznesor dhe turistik në rajonin e Pellagonisë.