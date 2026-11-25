Rregullat e reja për hapjen dhe vazhdimin e pushimit mjekësor në Maqedoni do të hyjnë në fuqi më 1 dhjetor 2026. Mjekët familjarë do të vijojnë të kenë të drejtë të miratojnë leje mjekësore deri në 15 ditë, ndërsa për mungesat mbi pesë ditë do të kërkohen kritere shtesë mjekësore, në varësi të diagnozës.
Kur pushimi mjekësor kalon 15 ditë, vendimi do të merret nga një komision mjekësor i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore (FSSH).
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Ndryshimet janë parashikuar në Rregulloren për mënyrën, procedurat dhe kriteret e përcaktimit të paaftësisë së përkohshme për punë, e cila u botua në “Gazetën Zyrtare” nr. 254, më 30 tetor 2026. Dokumenti u miratua më 6 tetor nga Bordi i Drejtorëve të FSSH-së, ndërsa zbatimi nis më 1 dhjetor.
Sipas sqarimit të Fondit, rregullorja e re nuk sjell heqjen apo shkurtimin automatik të së drejtës për pushim mjekësor. Ajo ndryshon kriteret mjekësore që përdoren për të vlerësuar nëse një punonjës është përkohësisht i paaftë për punë.