Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, tha se pret miratimin e ndryshimeve në Ligjin për Mbrojtjen nga Pirja e Duhanit. Pas kësaj, sipas tij, do të përcaktohen masat për të ndaluar shitjen e duhanit dhe produkteve të tij te të miturit.
Klekovski vlerëson se ndalimi i pirjes së duhanit në mjedise të mbyllura dhe ndalimi i shitjes së cigareve për fëmijët nën 18 vjeç janë dy hapat më të rëndësishëm për të pakësuar pasojat e dëmshme të duhanit.
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I pyetur pse nuk po ndërmerren që tani kontrolle për të parë nëse shitësit me pakicë u shesin cigare të miturve, ministri u përgjigj se fillimisht duhen miratuar ndryshimet ligjore. Kjo, tha ai, do të mundësonte masa sistematike, në vend që kontrolli të mbështetej te dikush që qëndron pranë një makine shitëse dhe numëron rastet kur cigaret u shiten fëmijëve.
Ai shpjegoi se mbikëqyrja e shitjes së cigareve te të miturit nuk nënkupton praninë e një personi në kioska 24 orë në ditë. Sipas Klekovskit, ekzistojnë sisteme kontrolli, përfshirë modele identifikimi. Ministri tha se po shqyrtohen modele nga rajoni, mbi bazën e të cilave do të hartohet një masë sistematike dhe do të zhvillohet një fushatë përkatëse. Modelet që po studiohen, shtoi ai, do të zbatohen në mënyrë të përshtatshme, në vend të një veprimi të përkohshëm ku dikush qëndron para kioskës për të vëzhguar blerjen e cigareve.