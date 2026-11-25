Komandanti i KFOR-it, gjeneralmajor Roberto Vergori, priti në selinë e misionit, në kampin “Film City” në Prishtinë, ambasadorin e Sllovenisë në Kosovë, Borut Blaj.
Gjatë takimit u trajtua situata e sigurisë në Kosovë, si dhe procesi i optimizimit të KFOR-it.
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Sipas njoftimit të KFOR-it, bashkëbiseduesit diskutuan gjithashtu rolin e misionit në ruajtjen e stabilitetit në rajon.
Gjeneralmajor Vergori falënderoi Slloveninë për mbështetjen e saj të vazhdueshme ndaj KFOR-it dhe vlerësoi rëndësinë e angazhimit të Forcave të Armatosura sllovene në këtë mision.
Ai çmoi edhe kontributin e trupave sllovene në krijimin dhe ruajtjen e një klime të qetë e të sigurt në Kosovë, si dhe në forcimin e stabilitetit rajonal.
Njoftimi i KFOR-it nuk dha të dhëna të mëtejshme për procesin e optimizimit të misionit.