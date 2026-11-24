Ministri i Transformimit Digjital, Stefan Andonovski, pas pjesëmarrjes në konferencën e Odës Ekonomike Amerikane në Maqedoni (AmCham), vuri në pah disa përparësi: thjeshtimin e procedurave administrative, zgjerimin e shërbimeve digjitale dhe përdorimin më të gjerë të teknologjive moderne në ndërmarrjet vendase.
Sipas tij, Maqedonia duhet të krijojë një mjedis që nxit zhvillimin e zgjidhjeve inovative digjitale dhe tërheq investime me vlerë të shtuar më të lartë.
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Andonovski theksoi se vendi ka njerëz të talentuar dhe kompani vendase me përvojë ndërkombëtare, ndaj detyra e institucioneve është të sigurojnë rregulla të parashikueshme, infrastrukturë digjitale të sigurt dhe veprim në kohën e duhur.
Ai shtoi se digjitalizimi i shërbimeve është i lidhur ngushtë me reformat administrative, forcimin e sigurisë kibernetike dhe harmonizimin me standardet evropiane.
Nëpërmjet iniciativave “Vezilka”, “DIGITMAK” dhe “INNOFEIT EDIH”, sipas ministrit, kompanive të vogla u krijohen mundësi për të përdorur inteligjencën artificiale, për të zhvilluar produkte të reja dhe për të përmirësuar aftësitë e punonjësve.
Ministri nënvizoi se suksesi i transformimit digjital në dy-tre vitet e ardhshme duhet të matet me rezultate konkrete: më shumë procedura plotësisht të digjitalizuara, afate më të shkurtra dhe një numër më i madh kompanish që aplikojnë teknologji të reja.
Gjithashtu, Andonovski shprehu pritshmërinë për forcimin e bashkëpunimit me komunitetin e biznesit, me qëllim tejkalimin e pengesave ekzistuese, zhvillimin e burimeve njerëzore dhe krijimin e zgjidhjeve praktike për qytetarët dhe ekonominë.