KFOR-i ka shprehur dhimbjen dhe ngushëllimet pas rrëzimit tragjik të një helikopteri ushtarak në Eskişehir të Turqisë, ngjarje që u mori jetën 5 pjesëtarëve të Forcave të Armatosura turke.
Gjeneralmajor Roberto Vergori, komandanti i misionit të NATO-s në Kosovë, u ka përcjellë solidaritetin familjeve të viktimave dhe Forcave të Armatosura të Turqisë.
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“Në emër të të gjithë personelit të KFOR-it, u shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjeve dhe të afërmve të ushtarakëve të rënë, si edhe Forcave të Armatosura të Turqisë. Në këtë periudhë të rëndë zie, mendimet tona janë me ta”, deklaroi Vergori.
Misioni theksoi se mbetet pranë Turqisë, aleates së çmuar të NATO-s dhe një prej vendeve që kontribuon në misionin paqeruajtës në Kosovë, ndërsa shprehu ngushëllime për të gjithë personat e prekur nga tragjedia.