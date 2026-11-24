Spitalet në Maqedoninë e Veriut po përballen me një krizë të theksuar të stafit shëndetësor, çka po sjell mbingarkesë të konsiderueshme në punë dhe kushte të rënduara shërbimi. Pasoja më e prekshme e kësaj situate është përkeqësimi i kujdesit ndaj pacientëve, të cilët po e ndiejnë më së shumti barrën e kësaj mangësie. Ekspertët paralajmërojnë se kjo çështje nuk mund të zgjidhet duke fajësuar individë të veçantë, por kërkon një qasje tërësore në nivel sistemi.
Gordana Beshliovska, drejtuese e infermierisë dhe avokate e kujdesit shëndetësor në Maqedoninë e Veriut, theksoi se paralajmërimet e tyre për këtë problem kanë qenë të vazhdueshme. Sipas saj, mungesa e kuadrit dhe moszgjidhja e statusit profesional të infermierëve në spitale kanë arritur në një pikë kritike, ku pacientët po vuajnë pasojat më të rënda. “Kjo ndjesi që po përjetojmë tani është dënimi më i madh”, u shpreh ajo.
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Ajo shtoi se zgjidhja e problemeve në sektorin shëndetësor do të vijë vetëm kur infermierëve t’u njihet statusi që meritojnë. Sipas Beshliovskës, profesionistët e rinj kalojnë periudha të gjata pritjeje për t’u punësuar, ndërsa kur më në fund arrijnë të hyjnë në spitale, shpesh fillojnë me kontrata të përkohshme për të fituar përvojë. Kjo situatë i shtyn ata të largohen shpejt dhe të aplikojnë në konkurse të hapura në vendet e rajonit, ku spitalet kanë vazhdimisht vende të lira pune.
Kërkesat e infermierëve përfshijnë paga të denja, njohje të kualifikimeve dhe përcaktim të qartë të përgjegjësive në vendin e punës. Paralajmërimi i tyre është i qartë: pa një zgjidhje gjithëpërfshirëse në nivel sistemi, sistemi shëndetësor rrezikon të humbasë edhe më shumë profesionistë që çdo ditë kujdesen për shëndetin e pacientëve.