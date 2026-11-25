Kryetari i Komunës së Sarajit, Muhamed Elmazi, bëri të ditur se në mbledhjen e 232-të, më 24 nëntor 2026, Qeveria vendosi të shfuqizojë vendimin për krijimin e Zonës Zhvillimore Turistike „Saraj – Liqeni i Treskës“. Sipas Elmazit, ky vendim mundëson rikthimin e plotë të pronësisë së liqenit te Komuna e Sarajit.
Elmazi e cilësoi vendimin si një zhvillim me rëndësi të veçantë për Sarajin. Ai tha se heqja e pengesës, e cila e kishte mbajtur çështjen të bllokuar për vite, krijon mundësi që kjo hapësirë me potencial turistik dhe zhvillimor t’i kthehet komunës dhe qytetarëve të saj.
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Pas një pritjeje të gjatë dhe pengesave administrative, sipas kryetarit, po krijohen kushtet që Liqeni i Treskës të ketë një drejtim të ri zhvillimi, në shërbim të interesave të qytetarëve. Elmazi shtoi se kështu po zgjidhet një tjetër çështje që kishte mbetur pezull prej vitesh.