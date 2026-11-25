Pep Guardiola e ka mbrojtur Cristiano Ronaldon dhe i ka kërkuar Federatës Portugeze të Futbollit që t’i sigurojë yllit të Al Nassr një përfundim dinjitoz të rrugëtimit me kombëtaren e Portugalisë.
Ish-trajneri i Manchester Cityt vlerëson se një lojtar me kontributin dhe arritjet e Ronaldos nuk duhet ta mbyllë aventurën me përfaqësuesen në këtë formë, por meriton një lamtumirë madhështore, ashtu siç i takon një legjende të futbollit.
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Guardiola ka nënvizuar se Portugalia dhe Ronaldo duhet të bashkëpunojnë për ta mbyllur këtë kapitull në mënyrën e duhur, duke lënë pas çdo mosmarrëveshje apo keqkuptim të mundshëm.
Sipas tij, Federata Portugeze e Futbollit duhet të sigurojë që karriera e Cristiano Ronaldos të mbyllet me dinjitet dhe të dyja palët duhet të ndërmarrin hapa të qartë për të garantuar një përshëndetje që i përshtatet një legjende.
Ai shtoi se Cristiano Ronaldo nuk duhet të ndahet nga Portugalia në këtë mënyrë dhe se Portugalia nuk mund ta lejojë një largim të tillë, pas gjithë historisë që kanë ndërtuar së bashku.
Sipas Guardiolës, ai ka qenë një figurë jashtëzakonisht e rëndësishme jo vetëm për veten dhe Portugalinë, por edhe për gjeneratat e ardhshme të futbollistëve portugezë.
Trajneri theksoi se pala portugeze duhet të kuptojë që Ronaldo meriton të largohet sipas kushteve të tij. Ai kujtoi se historia e Portugalisë ka pasur futbollistë të jashtëzakonshëm dhe Cristiano Ronaldo është një ndër ta, ndaj situata duhet të ndreqet për t’i dhënë atij atë që meriton.
Guardiola shtoi se nuk është shqetësimi i tij nëse do ta korrigjojnë apo jo këtë situatë, por sinqerisht, sipas tij, është e qartë se ata duhet ta bëjnë patjetër.
Ai propozoi që të organizohet një festë ku Ronaldo ta ndiejë dashurinë e bashkëkombësve të tij, ndërsa vetë ai duhet të marrë iniciativën dhe të thotë: le ta kthejmë faqen dhe ta lëmë të kaluarën pas.
Një karrierë e tërë nuk duhet të gjykohet në bazë të një apo dy muajve, apo për shkak të një mosmarrëveshjeje ose keqkuptimi me një apo dy persona, vijoi Guardiola. Sipas tij, ka karriera të mbushura me arritje që meritojnë të ruhen e të mbrohen, dhe Cristiano Ronaldo e meriton këtë.
Ai shtoi se ka futbollistë të mëdhenj që kanë qenë vërtet në majën e lojës së tyre dhe që meritojnë të largohen nga dera kryesore.
Së pari, sipas tij, sepse e kanë fituar këtë të drejtë përmes gjithçkaje që i kanë dhënë sportit dhe vetë futbolli u ka borxh këtë mirënjohje të qartë.
Së dyti, për hir të të gjithë fëmijëve që hedhin hapat e parë në fushën e futbollit dhe që mund të thonë: Dua ta përfundoj karrierën si Romario, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Paolo Maldini apo ndonjë prej legjendave të tjera të historisë, përfundoi Guardiola.